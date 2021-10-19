Zenit - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Zenit ile Juventus karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Zenit - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Rusya temsilcisi Zenit ile İtalya temsilcisi Juventus karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Zenit - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar... ZENİT - JUVENTUS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Zenit - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Saint Petersburg'da, Gazprom Arena Stadyumu'nda oynanacak. ZENİT - JUVENTUS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Zenit - Juventus Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak izleyebilecek. Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. ZenitjuventusŞampiyonlar ligi