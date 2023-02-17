Zenn Ulenaers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zenn Ulenaers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zenn Ulenaers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zenn Ulenaers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zenn Ulenaers 27 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zenn Ulenaers Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zenn Ulenaers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zenn Ulenaers'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zenn Ulenaers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zenn Ulenaers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Zenn Ulenaers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zenn Ulenaers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bocholt VV

1 Temmuz 2022 yılında KSK Heist

Zenn Ulenaers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zenn Ulenaers şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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