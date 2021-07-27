Son dakika | Bakan Soylu açıkladı: Yüzde 95 oranında bitti!Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 10 kadar anlaşma imzalandıKefaret dizisinin Zeynep'i Nurgül Yeşilçay'dan şaşırtan 'evlilik' açıklaması: Evlenmeye çok üşeniyoruz!Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! İşte Türkiye’deki gerçek aşılama oranı...Zenofobi nedir? | Zenofobi kelime anlamıSüper Loto sonuçları 27 Temmuz 2021 Salı | 27.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Hesibe isminin anlamı nedir, Hesibe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İnciden isminin anlamı nedir, İnciden ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ağakişi isminin anlamı nedir, Ağakişi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hafise isminin anlamı nedir, Hafise ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Zenofobi nedir? | Zenofobi kelime anlamı

Zenofobi nedir? | Zenofobi kelime anlamı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın şehirde yaşayan göçmenlerin elektrik ve su faturalarına 10 kat zam yapacağını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası suç duyurusunda bulunulurken zenofobi terimi de merak konusu oldu. Peki Zenofobi nedir? | Zenofobi kelime anlamı ve detaylar haberimizde...

Zenofobi nedir? | Zenofobi kelime anlamı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamada Bolu'daki göçmenlerin elektrik ve su faturalarına 10 kat zam yapacağını ifade etti. Özcan'ın bu açıklaması büyük tepki çekti. Bu açıklamanın ardından Özcan hakkında suç duyurusunda bulunulurken zenofobi terimi de merak konusu oldu. Peki Zenofobi nedir? | Zenofobi kelime anlamı ve ayrıntılar...

ZENOFOBİ NEDİR?

Zenofobi, yabancı korkusu-nefreti anlamıuna gelmektedir. Yunanca xenox (yabancı) ile phobos (korku) kelimlerinin birleşiminden oluşan zenofobi kişininyabancı kişilerden veya kendisinden farklı olan insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen isimdir.

ZENOFOBİ KELİME ANLAMI

Değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesiyle oluşan bir korkudur.

Irkçılık da bazen zenofobinin uç bir türü olarak nitelendirilmektedir. Bilimkurguda dünya-dışı varlıklardan korkma anlamına da gelir.

Amerikan Psikiyatri Birliğinin "Akıl Hastalıklarının Teşhisi ve İstatistikleri Elkitabı"na göre bu fobi, fobinin nesnesiyle karşı karşıya kalan hastanın aşırı bir kuruntuya kapılmasına yol açar. Zenofobinin iki türü vardır.

Birincisi bir topluluğun içinde olan ama o topluluğun bir parçası sayılmayan bir gruba karşı duyulan korkudur. Bu genellikle göçmenler ya da azınlıklar olur, fakat bazen yüzyıllardır bir arada olunan bir grup da olabilir. Zenofobinin bu türü tehcir ve en kötü durumda soykırım gibi vahşi ve saldırgan tepkilere de yol açabilir.

İkincisi ise temelde kültüreldir ve bu durumda korkunun nesnesinin, yabancı sayılan kültürel farklılıklarıdır. Bütün kültürler dış etkilere maruz kalmaktadır ancak kültürel zenofobi genellikle belli şeylere yönlenmiştir, başka dillerden gelen sözcükler, içinde yaşanılan toplum tarafından benimsenmeye başlanmış tutumlar gibi. Nadiren insanlara karşı bir saldırıya dönüşür ama, kültürel veya dilsel saflaştırma gibi politik kampanyalarla sonuçlanabilir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT