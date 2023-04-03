Zento Uno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zento Uno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zento Uno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zento Uno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zento Uno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zento Uno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zento Uno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zento Uno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zento Uno 20 Kasım 2003 tarihinde Fukushima, Fukushima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宇野 禅斗 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zento Uno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Zento Uno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zento Uno'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Zento Unoboyu ve yaşı kaç

Zento Uno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zento Uno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Zento Uno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zento Uno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Machida Zelvia

Zento Uno kimdir

Zento Uno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zento Uno şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Zento Uno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Japonya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Zento Uno nereli

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