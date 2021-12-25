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Zer ne demek, TDK'ya göre Zer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zer ne demek, TDK'ya göre Zer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zer ne demek? Zer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zer kelimesi. Peki zer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zer nedir, zer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zer kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Altın

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