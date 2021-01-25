25 Ocak Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Esenyurt'ta kaldığı 11 katlı otelin 8. katından düşerek hayatını kaybeden Zerda Curka'nın sır ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Polis ekiplerinin sorulturma başlattığı olayın detayları da yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan Zerda Curka kimdir? Kaç yaşında? Neden ödü? İntihar mı etti? | Zerda Curka olayı nedir? sorularının cevapları ve Curka'nın ölümüne dair bilinen tüm detaylar haberimizde...

ZERDA CURKA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki Zerda Curka hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Zerda Curka, henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Curka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay sırasında otelde Zerda Curka'nın yanında bulundukları tespit edilen 4 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürürken olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

ZERDA CURKA NEDEN ÖLDÜ? İNTİHAR MI ETTİ?

İstanbul, Esenyurt'ta 5 kişi kaldıkları otelin 8. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda Curka'nın daha önce cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde saat 04.00 sıralarında 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

ZERDA CURKA OLAYI NEDİR?

Hayatını kaybeden Curka'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Curka'nın daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Curka'nın hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu da öğrenildi.

Polisin, olay sırasında otelde bulunmaları sebebiyle gözaltına aldığı 4 kişiden birinin Curka'nın kuzeni olduğu ve 2'sinin kız, diğer ikisinin erkek olduğunu kaydetti.