Zerdal nasıl kullanılır? Nasıl tüketilir? Zerdeçal çayı nasıl hazırlanır?

Zerdal kullanacak olanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Zerdal nasıl kullanılır? Nasıl tüketilir? Faydaları nelerdir? Zayıflatır mı? Zerdeçal çayı ne işe yarar? Tüm merak edilenler haberimizde...

ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?

Zerdeçal genellikle yemeklerde baharat olarak kullanılan, zencefilgiller familyasına ait, zencefile oranla daha yoğun kokulu ve kullanım alanı daha geniş olan bir baharat çeşididir. Ülkemizde hint safranı, safran kökü, sarıboya, zerdecöp şeklinde isimlerle bilinmektedir. Aromatik, biberi andıran, hafif baharatlı, yakıcı ve acımsı bir tadı vardır. Peki zerdeçal nerelerde kullanılır ve daha önemlisi zerdeçal nasıl kullanılır:

Doğu kültürlerinde tarihib başından beri birçok hastalığa tedavi amaçlı zerdeçal kullanılmıştır. Ağırlıklı olarak Hindistan ve Uzak Doğu’da yetiştirildiği için çoğunlukla Hint ve Uzak Doğu yemeklerinde karşımıza çıkmaktadır.

Kurutulmuş baharat olarak zerdeçal toz haline getirilerek; tatlılarda, çorbalarda, pilavlarda, et yemeklerinde, söğüş ve çeşitli sebzelerde baharat olarak kullanılır.

Evde hazırlanan peynir veya sürmelik yağlara sarı bir renk vermesi için de zerdeçal tercih edilir.

Hem etleri marine etmek hem de etli yemeklere lezzet katmak için zerdeçal kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından zerdeçal ile yapılan içecekler tüketilebilir.

Cilt bakımı için evde hazırlanan maskelere ve cilt temizleyicilerine eklenebilir.

Ayrıca tekstil sektöründe koyu sarıdan parlak sarıya kadar farklı olan renkleriyle ipek kumaşlara ve ince derilere renk vermek amacıyla da kullanılır.

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçalın en büyük faydaları içerisinde yaşlanmaya etkisi vardır. Hem güçlü bir antioksidan olması hem de vücudun asit-alkali dengesini korumaya yardım etmesi sayesinde uzun süreli sağlık ve gençlik vadediyor. Yaşlanma izlerini yok etmekte de zerdeçalın üzerine yoktur.

Geçmiş yıllara nazaran yaşam süresinin uzaması bunama ve Alzheimer gibi birçok hastalığa da davetiye açtı. Günlük yaşantıda bile sık rastladığımız hafıza sorunu, zerdeçalın günlük tüketimi ile gerileyebiliyor. Beyindeki amiloid plakların oluşumunu engelleyen zerdeçal, iltihap önleyici özelliği ile de beyin hasarını azaltıyor.

Curcumin ( Kurkumin ) üzerinde yapılan araştırmalarda, zerdeçalın kanser, diyabet, alzehimer gibi hastalıkları önleyici etkisinin bulunduğu gözlenmiştir. Kanserli hücreleri öldürdüğü tespit edilen zerdeçalın kanser türlerinde, önleyici ve destekleyici olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Romatizma ağrılarına iyi gelmesi, iltihap sökücü görevi görmesi, hazmı kolaylaştırması ve bu sayede zayıflamak için diyetlerde de kullanılması, vücuttaki zehirli maddeleri önlemek için ve daha birçok hastalığımıza şifa olmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre zerdeçal tüketen kişilerin kalp damarlarında daha az plak oluşmakta, daha az tıkanıklık olmaktadır.

Zerdeçal tüketerek melanomu (agresif bir cilt kanseri türü) önleyebilirsiniz ve ayrıca mevcut melanom hücrelerinin kendilerini öldürmesini sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır ve kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilir.

Zerdeçal, kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Kolon kanseri, cilt kanseri ve göğüs kanseri gibi kanser türlerine karşı oldukça faydalı bir bitkidir. Prostat kanserine karşı koruma sağlamasının yanında prostat kanseri olan hücrelerin büyümesini yavaşlatır. Lösemi yani kan kanserine karşı faydalıdır.

Zerdeçalın; romatizma, hazımsızlık, kabızlık, ülser, hipertansiyon, kolesterol, kusma, diyabet ve kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde uzun zamandır kullanıldığı bilinmektedir. En belirgin etkisi ise sindirim sistemi üzerinde olmaktadır.

Zerdaçal karaciğer yağlanmasına iyi gelmesiyle bilinmektedir. Aynı zamanda toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Zerdeçalda bulunan kurkuminin depresyon tedavisinde faydalı etki gösterdiği biliniyor. Yapılan bazı çalışmalar kurkuminin beyindeki serotonin ve dopamin seviyelerini arttırdığını, bazıları ise depresyon semptomlarını en az Prozac kadar etkili bir şekilde hafiflettiğini gösteriyor.

Zerdeçalın içeriğinde bulunan madde sayesinde safra sıvısını arttırarak vücudun yağ yakımına yardımcı olur. Dolayısıyla kilo vermek isteyenler için ideal bir baharattır.

Zerdeçal tek başına veya beraberinde karabiber ile birlikte verildiğinde kan şekeri ve kan yağlarının düşürülmesine yardımcı olabilir. İnsülin direncinin azaltılmasıyla kan şekerlerinde de iyileşmeye destek olmaktadır.

Obetize ve aşırı derece kilolu olan insanların zayıflamasında yardımcı ve etkili olur. Bağışıklı sistemini güçlendirici ve hastalıkları önleyici özelliği vardır.

Solunum yolu enfeksiyonların tedavisinde yararlanılır.

Kadınların hormonlarının daha düzenli salgılanmasını sağlıyor. Özellikle adet düzensizliklerinde düzenli kullanımda fayda gösteriyor.

Araştırmalar gıda olarak zerdeçalın kolesterol seviyedini dengelediğini ortaya koymuştur.

Yağlı ve karbonhidratlı besinler sonucu ortaya çıkan hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önlemek için zerdeçal bitkisi birebirdir.

Birkaç araştırmada damar duvarının yapısını düzeltmeye yardım ettiği ve daha önceden damar tıkanıklığı yaşamış bireylerde kalp krizinin tekrarlamasını büyük oranda engellediği görülüyor.

Akne, rozasea ve egzama gibi cilt sorunlarının giderilmesine yardımcıdır.

Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel madde olarak değerlendirilebilir ve etkili bir dezenfeke aracı olarak kullanılabilmektedir.

Karaciğeri güçlendirir ve karaciğer içerisindeki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğer yağlanması tedavisinde kullanılabilir.

Safra kesesi ve safra yollarının fonksiyonel hastalıklarına karşı etkisi zerdeçal yararları arasındadır.

Karaciğer hasarını önleyici, antioksidant, kan lipit seviyesini koruyucu, tümör önleyici ve antimikrobiyal etkileri deneysel çalışmalar ile ortaya konulmuştur.

İyileştirici etkisi olan zerdeçal ayrıca ülser ve reflü gibi mide rahatsızlıklarının da tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılabilir.

İçerisindeki manganez minerali sayesinde kemik gelişimini destekler. Zerdeçal, aynı zamanda iyi bir demir, lif, potasyum ve B6 vitamini kaynağıdır.

ZERDEÇAL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Günde 1 veya iki bardak içilebilecek zerdeçal suyunu ya da çayını için kullanacağınız malzemeler şunlardır:

2 bardak su (500 ml)

1 yemek kaşığı toz zerdeçal (10 g)

2 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı bal (50 g)

Hazırlanışı: ilk olarak 2 bardak suya ve bir yemek kaşığı toz zerdeçal katın ve kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve birkaç dakika bekledikten sonra 2 adet limonun suyunu ilave edin. Soğuduktan sonra tatlandırmak için bal ekleyin ve buzdolabında saklayın.

ZERDEÇAL ZARARLARI & YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Yüksek dozda zerdeçal kullanımı vücutta demir emilimini azaltabilir. Demir eksikliğine sahip kişilerin daha dikkatli zerdeçal kullanması tavsiye edilir.

Zerdeçal, diyabet ilaçları ile beraber alındığından bu ilaçların etkisini arttırmaktadır. Bunun sonucunda kan şekerinin çok düşmesine ve tedavinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açabilmektedir.

Hamilelik sırasında zerdeçal tüketiminin rahim kasılmalarını ve mentural süreci etkileyebileceğini ve tüketiminden kaçınılması gerektiğini söylüyor.

Kalp çarpıntısı da aşırı tüketime bağlı olarak gelişebilir.

Ameliyat olmaya hazırlanan kişilerin ameliyattan 2 hafta öncesinde zerdeçal tüketmeleri sakıncalıdır. Zerdeçal kanın durulaşmasına neden olur ve bu da ameliyat sırasında kanamalara yol açabiliyor.

Kan sulandırıcıları ile birlikte alınmamalıdır.

Ülser hastaları, iltihaplı bağırsak hastaları ve bağırsak tıkanıklığı hastaları, fazla taze zencefil tüketimine olumsuz tepki gösterebilirler.

Aşırı miktarda ve uzun süreli tüketimlerde çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarına; mide bulantısı, kusma, ülser, ishal gibi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.

ZERDEÇAL ZAYIFLATIR MI?

Doğal anti inflamatuar özelliğiyle de tanınan zerdeçal:

Kemik sağlığını korumanın yanı sıra içeriğindeki birçok bileşen ile vücut içerisinde yağ hücrelerinin birikmesini önleyici etki gösterir.

Bölgesel yağlanma problemi yaşayanlar için önemli bir yardımcı olan zerdeçal, kan şekerini de dengede tutarak insülin direncini önler ve bedendeki fazla yağın dışarı atılmasını sağlar.



Ayrıca metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmayı kolaylaştırır.

Düzenli tüketilmesi halinde sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına destek olur.

Bu özelliğiyle sindirim kaynaklı problemler yüzünden kilo alan kişilerin fazla kilolarından kurtulmalarını sağlayan önemli bir yardımcıdır.

Ayrıca vücudun salgıları daha sağlıklı ve etkili salgılamasına destek olarak tüketilen besinlerin daha kolay sindirilmesini de teşvik eder.

ZERDEÇAL ÇAYI ZAYIFlATIR MI?

Zerdeçal çayı ile zayıflama sürecinin daha verimli geçmesi mümkündür. Elbette ki hiçbir gıda ya da çay tüketimi sizi doğrudan zayıflatmaz. Uzman kontrolünde dengeli beslenmek ve spor yapmak zayıflamak için en önemli etkenlerdir.

Faydaları ve lezzeti ile öne çıkan zerdeçal çayı metabolizmayı hızlandırması sayesinde yağ yakımına da destek olacaktır. Uzman diyetisyenler tarafından size özel şekilde hazırlanan zayıflama programlarına zerdeçal çayı da dahil edilebilir.

İçindeki kurkumin maddesi ile vücuda birçok faydası bulunan zerdeçal çayını, her zaman kararında ve ara vererek tüketmeniz gerekmektedir. Zerdeçal çayı içmeden önce hem diyetisyeninize hem de doktorunuza danışınız.

ZERDEÇAL NEDİR?

Zerdeçal, zerdeçal bitkisinden elde edilen bir baharattır. Asya yemeklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu insan genellikle zerdeçalı, köri sosunun içindeki ana baharat olarak halihazırda bilmektedir. Taze, keskin bir tada sahiptir ve sıklıkla yemeklere aroma katmak ya da köri tozlarını, tereyağlarını ve peynirleri renklendirmek için kullanılmaktadır. Zerdeçalın kökü ise, ilaç üretiminde geniş çaplı bir biçimde kullanılmaktadır. Ayrıca, gıda ve kozmetik maddelerini renklendirmek için sıklıkla kullanılan “curcumin” adındaki sarı renkli bir kimyasal içerir.