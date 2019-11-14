Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Zernek Barajı'nda stok tespit çalışması yapıldı.

Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı'nda Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in başkanlığında stok tespit çalışmaları yapıldı. "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik" gereği kiraya vermek amacıyla yapılan stok tespit çalışmalarında; avcılıkla eksilen balık miktarı, üreme ve büyüme, stoka her yıl eklenen balık miktarı ve halen stokta bulunan balık miktarının belirlenmesi amacıyla barajdan alınan balıkların ağırlık, boy özellikleri ölçülerek incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen stok miktarları üzerinde Zernek Barajı'nın kiraya verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA