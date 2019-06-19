Zerrin Özer fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan ünlü ismin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan’ın açıklaması:

Değerli basın mensupları;

16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, biraz önce bana boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.

Müge ve Gülşen'le programına Murat Akıncı tarafından dolandırılan 3 kadın canlı yayına telefon bağlandı. Telefonla bağlanan kadınlar dolandırıldığını söyledi. Kadınlardan biri açıklamalarında şunlara yer verdi:

"Murat bir kadına bebek gibi davranırdı prenses gibi bakardı ellerimi öperdi bir birinden güzel sözler söylerdi dünyada tek kadın benmişim gibi davranırdı. İnsanları çok iyi inandırırdı. İkna kabiliyeti çok yüksek bir insandı."

Diğer kadının açıklamaları ise: "Bana herkese yaptığı gibi aynı taktiği uygulamış. Çok iyi davranırdı böyle bir erkek nasıl olabilir diye düşündürmeye çalışırdı ve bunu başarırdı. Keza başarmış burada şuan Zerrin hanımı uyarmak için bunları anlatıyoruz. Onunda canı yanmasın"

"Paramı isteyince oğlumu ölümle tehdit etti" diyen Seda isimli kadından sonra bu kez iki kadın daha bir canlı yayına bağlandı. 'Esra' isimli bir kadın, Murat Akıncı'nın kendisini 20 bin lira dolandırdığını iddia etti. Sinem Hanım ise Akıncı tarafından 40 bin euro dolandırıldığını öne sürdü