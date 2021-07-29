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  3. Zerrin Özer son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Yüzündeki değişikliğin sebebi merak konusu oldu

Zerrin Özer son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Yüzündeki değişikliğin sebebi merak konusu oldu

Geçtiğimiz günlerde Geçmişimi çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işi" şeklinde açıklamasıyla hayvanseverleri kızdırarak gündeme gelen Zerrin Özer bu kez Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti.

Zerrin Özer son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Yüzündeki değişikliğin sebebi merak konusu oldu

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla hayvanseverleri kızdıran Zerrin Özer, "Geçmişimi çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işi" demiş ve ardından yanlış anlaşıldığı için özür dilemişti. Bu kez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Zerrin Özer'in yüzündeki değişikliğin sebebi merak edildi.

TANIYAMADILAR

Klibi için hazırlıklara başlayan 63 yaşındaki usta sanatçı, imajını değiştirdi. Instagram hesabı üzerinden son halini paylaşan Zerrin Özer, "Canlarım; canım dostum, kıymetlim ve çok başarılım. Gururum Fatih Sarıkaya. Tüm ekibiyle hem eğlendik hem de klip çekimine hazırlıklar yaptık. Yahu biz şahaneyiz" notunu ekledi.

Zerrin Özer son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Yüzündeki değişikliğin sebebi merak konusu oldu

Özer'in son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekerek, "Estetik mi yaptırdın yoksa photoshop mu?" yorumlarında bulundu. 

"MAŞALLAH SANA"

Yaptırdığı estetiklerle sık sık magazin gündemine konu olan şarkıcı Seda Sayan da Zerrin Özer'in son haline yorumsuz kalmadı. Fotoğrafa yorum yapan şarkıcı,  "Güzelim benim maşallah sana" dedi.
Zerrin Özer son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Yüzündeki değişikliğin sebebi merak konusu oldu

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Öte yandan Zerrin Özer, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" demiş ve tüm hayvenseverlerin tepkisini almıştı. Bunun üzerine Özer, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm... Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki" diyerek özür dilemişti.

Zerrin Özer son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti! Yüzündeki değişikliğin sebebi merak konusu oldu

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