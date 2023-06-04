Zerrin Özer yıllar sonra ger dönüyor! Yepyeni imajıyla yeniden sevenleriyle buluşacak

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, 14 yıllık bir aranın ardından müzik dünyasına dönüş yapmak için stüdyoya adım attı. Yeni albümü için çalışmalara başlayan Özer, stüdyoda çekilmiş bir fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı. İşte o paylaşım...

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Zerrin Özer yıllar sonra ger dönüyor! Yepyeni imajıyla yeniden sevenleriyle buluşacak

Müzik dünyasının köklü isimlerinden Zerrin Özer, 48. kariyer yılını kutlarken son dönemde hayranlarıyla arasındaki bağı teklileriyle sık sık güçlendirmeye devam ediyordu. 2009 yılında çıkardığı "Emanet" albümünden sonra uzun bir süre sessiz kalan Özer, nihayet stüdyoya geri döndü.

Zerrin Özer, müzik tutkusunu yeniden hayata geçirmek için uzun bir bekleyişin ardından stüdyoya giriş yaptı. Yıllar sonra sevenlerine sürpriz yapacak olan sanatçı, yeni albümü için yoğun bir emek sarf etmektedir. Heyecanını ve çalışma sürecini takipçileriyle paylaşmak isteyen Özer, stüdyoda çekilmiş özel bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı.

ZERRİN ÖZER YENİDEN ÇIKIŞ YAPIYOR

zerrin özer

Zerrin Özer, stüdyoda çektirdiği özel bir fotoğrafı da Instagram hesabında paylaşarak, "Stüdyodayız... Sözler ve besteler; Mustafa Arapoğlu, Özlem Bölükbaşı ve benim sevgili dostum Özgür Aras tarafından hazırlanıyor. Sevgiyle her şeyin çiçeklendiği bir ortamda bulunmak harika... Mustafa'nın stüdyosunda geçirdiğimiz bu akşamı sizinle paylaşmak istedim. Şarkılar müthiş ve hepinizi çok seviyorum" sözleriyle duygularını ifade etti.

Zerrin Özer, 48 yıllık kariyerine daha da güç katan bu yeni çalışmalarıyla hayranlarını memnun etmeyi hedefliyor. Kendine özgü tarzı ve etkileyici sesiyle dikkat çeken sanatçı, Mustafa Arapoğlu, Özlem Bölükbaşı ve Özgür Aras gibi yetenekli isimlerle birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyor. 

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