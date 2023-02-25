Zerroug Boucif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zerroug Boucif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zerroug Boucif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zerroug Boucif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zerroug Boucif 20 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zerroug Boucif Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zerroug Boucif'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zerroug Boucif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zerroug Boucif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zerroug Boucif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zerroug Boucif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Paradou AC

28 Temmuz 2022 yılında ES Sétif

Zerroug Boucif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zerroug Boucif şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Zerroug Boucif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U18 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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