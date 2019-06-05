ZES yeni elektrikli şarj istasyonlarıyla Ege ve Akdeniz kıyılarına iniyor

Türkiye'de hayata geçirdiği elektrikli şarj istasyonlarıyla tasarruflu, sıfır emisyonlu ve sessiz elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunan Zorlu Energy Solutions (ZES), Antalya, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve İzmir'de açtığı 9 yeni elektrikli şarj istasyonu ile Türkiye ağını genişletiyor. Bu gelişmeyle elektrikli araç sürücüleri; İstanbul, Ankara veya Bursa gibi büyük şehirlerden yola çıkıp kesintisiz bir rotayla Bodrum, Didim, Göcek, Antalya sahillerinde sürüş yapabilecek.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektrikli araçlar; çevreci, tasarruflu, sıfır emisyonlu ve aynı zamanda sessiz olmaları nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Hayata geçirdiği yeni nesil teknoloji çalışmalarıyla adından söz ettiren Zorlu Enerji geçen yıl kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) ile elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Ege ve Güney sahillerine giden kesintisiz yolculuk

Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam eden ZES, bu kapsamda Antalya, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar ve İzmir'de 9 adet elektrikli şarj istasyonunun açılışını gerçekleştirdi. Bu gelişmeyle ZES; İstanbul, Ankara, Bursa veya Eskişehir gibi büyük şehirlerde yaşayan elektrikli araç sürücülerine, Türkiye'nin Ege ve Güney sahillerine kesintisiz sürüş yapma imkanı tanıdı.

56 adet elektrikli şarj istasyonu Türkiye'nin Batısını birbirine bağlıyor

Açılan yeni şarj istasyonlarıyla birlikte Zorlu Enerji'nin Türkiye'de hizmet verdiği elektrikli şarj noktası 40'a, şarj istasyonu sayısı 56, soket sayısı ise 102'ye çıktı. Bu gelişmeler aynı zamanda Türkiye'nin batısının elektrikli şarj istasyonlarıyla kaplandığı anlamını da taşıyor. ZES hızlı şarj istasyonları, aynı anda 4 aracı şarj edebiliyor ve araçlar 30 dakika içinde yüzde 80 oranında şarj seviyesine ulaşabiliyor.

ZES'in yeni şarj istasyonları şu lokasyonlarda bulunuyor;

Çeşme Marina (AC)

Afyon Akrones Otel (AC)

Milas Pomelon AVM (DC)

Muğla Rüyapark AVM (DC)

Didim D-Marin (AC)

Bodrum Hilton (AC)

Turgutreis D-Marin (AC)

Göcek D-Marin (AC)

Antalya Terracity AVM (AC)

Kaynak: İHA