Zeshi Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeshi Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeshi Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeshi Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeshi Chen 21 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈泽仕 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeshi Chen Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Zeshi Chen'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zeshi Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeshi Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zeshi Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeshi Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2022 yılında SD Taishan

Zeshi Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeshi Chen şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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