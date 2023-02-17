Zeteny Jano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeteny Jano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeteny Jano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeteny Jano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeteny Jano 13 Mart 2005 tarihinde Eisenstadt şehrinde doğmuştur. Avusturya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Jánó Zétény şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeteny Jano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeteny Jano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zeteny Jano'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zeteny Jano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeteny Jano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zeteny Jano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeteny Jano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında Lichtenwörth J

10 Ağu 2018 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2021 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

Zeteny Jano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeteny Jano şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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