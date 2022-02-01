Zeval ne demek, TDK'ya göre Zeval kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zeval ne demek? Zeval TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zeval kelimesi. Peki zeval ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zeval nedir, zeval kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZEVAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zeval kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zeval kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zeval kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yok olma, yok edilme

- Suç, kabahat, sorumluluk

- Bozulma

- Öğle



ZEVAL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zeval bulmak

- zevale ermek

- zevale yüz tutmak

- zevali olmak

- zeval vermemek



ZEVAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zeval vakti

