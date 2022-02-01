THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko – Asvel Villeurbanne maçı canlı izle | Bein Connect canlı yayın izle linkiDış Yarıçap ne demek, TDK'ya göre Dış Yarıçap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Avukat Bendal Celil Ezman kimdir, nereli, kaç yaşında?İthaf ne demek, TDK'ya göre İthaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 1 Şubat 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuMaltepe Belediyesi'nin kadın zabıta memurundan vatandaşa çok çirkin el hareketi! "Al bunu da çek..."Editör-Gazete, Dergi Vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıZeval ne demek, TDK'ya göre Zeval kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi!TRT 1 Canlı Yayın Masumlar Apartmanı 56. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Zeval ne demek, TDK'ya göre Zeval kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zeval ne demek, TDK'ya göre Zeval kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zeval kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zeval ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zeval nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zeval kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zeval ne demek, TDK'ya göre Zeval kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zeval ne demek? Zeval TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zeval kelimesi. Peki zeval ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zeval nedir, zeval kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZEVAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zeval kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zeval kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zeval kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yok olma, yok edilme
- Suç, kabahat, sorumluluk
- Bozulma
- Öğle

ZEVAL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zeval bulmak
- zevale ermek
- zevale yüz tutmak
- zevali olmak
- zeval vermemek

ZEVAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- zeval vakti

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT