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Zeveban ne demek, TDK'ya göre Zeveban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zeveban kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zeveban ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zeveban nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zeveban kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zeveban ne demek, TDK'ya göre Zeveban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zeveban ne demek? Zeveban TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zeveban kelimesi. Peki zeveban ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zeveban nedir, zeveban kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZEVEBAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zeveban kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zeveban kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zeveban kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ergime

ZEVEBAN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- zeveban etmek

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