Zexiang Yang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zexiang Yang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zexiang Yang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zexiang Yang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zexiang Yang 14 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 杨泽翔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zexiang Yang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Zexiang Yang'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zexiang Yang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zexiang Yang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zexiang Yang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zexiang Yang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında TJ Teda

28 Şubat 2017 yılında BD Yingli ETS

31 Aralık 2017 yılında TJ Teda

26 Şubat 2018 yılında DL Transcen.

25 Şubat 2019 yılında DL Pro Res.

7 Nisan 2021 yılında SH Shenhua

12 Nisan 2021 yılında CD Rongcheng

31 Aralık 2021 yılında SH Shenhua Res.

4 Ağustos 2022 yılında SH Shenhua

Zexiang Yang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zexiang Yang şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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