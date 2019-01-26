Zeybekci: 1 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edeceğiz

İZMİR'de, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) olağan genel kurulunda konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, yıllarca iş dünyasında bulunmasının ardından 2004'te Denizli Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek, "Denizli'de başladığımız yola 1 Nisan 2019'da inşallah İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edeceğiz. Ama sonuçta milletimiz, İzmir'imiz ne derse biz önüne ne nokta ne virgül koyarız. İzmir bırakın patinaj yapmayı, aşağı doğru gidiyor. Biz seçileni hoşgörüyoruz seçenden ötürü" dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi 22'nci Olağan Genel Kurul toplantısı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ile Alpay Özalan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve üyeler katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada sesinin kısık olduğu dikkat çeken AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Bizdeki bayrak yarışında atletizmdeki gibi bayrağı teslim edip geri çekilmek yoktur. Bayrağı veren ile alan hedefe doğru beraber koşar. Son nefese kadar hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz. Biz "Durmak yok yola devam" sözünü değiştirdik, "İzmir'de mazaret yok, yola devam" diyoruz" dedi.

Türk sanayisinin, üretiminin, ihracatının ve katma değerinin artması için gayret gösterdiklerini ifade eden Zeybekci şöyle konuştu:

"Biz hükümet olarak da bakanlık olarak da MÜSİAD'ın Türkiye'yi yurt dışında temsil etmesini destekledik. MÜSİAD dünyanın birçok ülkesinde temsil edilen bir kuruluş haline geldi. Allah sayınızı artırsın. Türkiye çok sınavlardan geçiyor. Yıkmayan her darbe insanı güçlendirir diye bir laf var. Ekonomiyle ilgili test edildiğimiz dönemlerde çıkış yolumuz KOBİ'lerdi. Anadolu'dan çıkan yiğitler gibi KOBİ'ler her gelen dalgada esnek ve hızlı hareket eder. Zorlandığı şartlardan başka ortama geçer. Ekonomimizi hareketli hale getirdiler. Türkiye ekonomisi için KOBİ'ler önemlidir. Aranızdan dünya markaları çıkacak. Bunlardan bazıları dünyada milyar dolarlık cirolara ulaşacak."

'İZMİR TİCARETİNİN TARAFI OLUN'

Yıllarca sanayici ve üretici olarak iş dünyasında bulunduğunu kaydeden Nihat Zeybekci, "2004'te Denizli Belediye Başkanı olarak başladığımız yola 1 Nisan 2019'da inşallah İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam edeceğiz. Ama sonuçta milletimiz, İzmir'imiz ne derse biz önüne ne nokta ne virgül koyarız. İzmir'de en çok şikayet ettiğimiz şey yatırım ortamı. İzmir bir turizm şehri olsun dediğimizde, İzmir'imizin maalesef yatırımcıya alanlar hazırlayan bir şehir olmadığını görüyoruz. Üçüncü büyük ekonomiye sahip İzmir ileride Antalya ve Bursa'nın arkasına geçecek. İzmir bırakın patinaj yapmayı, aşağı doğru gidiyor. Biz seçileni hoşgörüyoruz seçenden ötürü. Bu tek kişilik bir iş değil. STK'lar tarafsızdır. MÜSİAD da tarafsız olmalı. Ben sizin İzmir'in tarafı olmanızı istiyorum. İzmir ticaretinin tarafı olmanızı istiyorum. 21'inci yüzyıl İzmir'inin sıkı bir tarafı olmanızı istiyorum. İzmir için doğru neyse o konuda karar vermenizi istiyorum. İzmir'e sahip çıkın, şehrimizin geleceğine sahip çıkın. İzmir'i şehirler yarışında en başa getireceğimize inanıyorum. İnanmasam karşınıza çıkmazdım. İzmir ittifak meselesi değil. İzmir İzmirlilerin meselesidir" diye konuştu.

'BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da MÜSİAD'ı 28 Şubat sürecindeki duruşuyla hatırladığını söyleyerek, özgürlükler noktasında net bir duruş ortaya koyduklarını ifade etti. Ticari anlamda başkalarının ciddi anlamda baskın olduğu bir dönemde MÜSİAD'ın önemli rol üstlendiğini söyleyen Dağ, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'daki duruşunuz bir sivil toplum kuruluşunun siyasi hayattaki kırılmaları net şekilde ortaya koyduğunun örneğidir. Sayın Nihat Zeybekci konuşmasında derneklerin tarafsız olmasından bahsetti. Ama eminim ki gönlünüzden geçen bir aslan vardır. Bir siyasi parti olarak seçimler bizim için önemli. Bir seçime gidiyoruz. İzmir'den Cumhuriyet tarihindeki en genç milletvekili ben oldum. 4 dönem üst üste bu görevi yürüttüm. Bu süreçte hayıflandığım net bir durum var. Bu şehre bazı hedefler kazandırma noktasında önemli mesafeler katettik. Binali Yıldırım bakan olduğunda onun önderliğinde bu şehre önemli kazanımlar sağladık. Ama bizim bir elimiz vardı. Sağ elimiz olan güçlü elimizle Konak Tüneli, Sabucubeli Tüneli, Belkahve ve Bayraklı tünellerini hayata geçirdik. İzmir- İstanbul Otoyolu, İzmir -Ankara hızlı tren projesi belli bir noktaya geldi. Birileri "Hükümet gerekli desteği vermiyor" dese de gözle görünen aşikârdır. Bu şehirde ekonomiye katkı sağlamak noktasında bir şeyler yapacaksak, İzmir'de yeni iş alanları oluşturacak ve sadece emeklilerin yaşamak istediği bir şehir olmaktan çıkaracaksak, bu şehir sağlık turizminin merkezi olacaksa, bize belediyeciliği ispatlamış ve Ekonomi Bakanlığı döneminde ihracat rekorları kırmış bir el lazım. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Bugüne kadar bize gelen isteklerde en zorlandığımız konu imar meselesi oldu. "Bir körfez geçişi yapalım" dediğimizde davaları sürüyor. 5 sene geçmesine rağmen bugün "Afyon'da stat var, İzmir'de neden yok?" diyenlere yanıt veremedik. Spor alanı olacak tesis bize gösterilmezse, 1 ayda verilecek bir imarı onaydan geçiremezsek ciddi sıkıntı yaşarız. Siz de iş insanları olarak yatırım yapacaksınız belediyenin önüne koyduğu imkanlar olmazsa zorlukları aşamazsanız. İnşallah önümüzdeki 5 yılda büyüdüğüm bu şehirden çok ümitliyim. Bizler için de farklı bir hizmet döneminin başlayacağından şüphem yok."

MÜSİAD Genel Kurulu'nda her yıl bir araya geldiklerini dile getiren Dağ, "Burası kendi evimiz gibi. Bugün de bayrak değişimi söz konusu. Ümit başkanın koltuğu ısınmaya başlamıştı. 6 yıl üst üste başkanlık yaptı. Bayrağı yukarılara taşıdı" diye konuştu.

TİCARET SAVAŞLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Genel kurulda konuşan MÜSAİD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise gelecekte şehirlerin yarışacağını belirterek, "Dünyadaki marka şehirler konusunda kıyaslama yapıyoruz ve İzmir'i dünyada en yaşanılır şehir olarak endekslediğimizde Sayın Bakanımızın, bu kenti iyi bir hale getireceğini düşünüyorum" dedi. MÜSİAD olarak her daim birlik ve beraberliği vurguladıklarını söyleyen Kaan, "Bir olmamız lazım, biz kardeşliğe inanıyoruz. Geçen sene "Mesele Türkiye" olarak ortaya çıkmıştık. Amacımız Türkiye için ve İzmir için tüm illerimiz için "Ben bu ülke için bir şey yapmak istiyorum" diyen herkesle çalışacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Bunu yaparken de aynı zamanda da ekonomik yapımız olduğundan dolayı da daha fazla çalışacağız. İş dünyasına daha fazla sahip çıkacağız. Daha iyi yerlere gelmesi için KOBİ'leri sahipleniyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre baktığımızda ihracatın yüzde 56'sını KOBİ'ler yapıyor. MÜSİAD'da küçük orta ve büyük işletmelerin tamamı var" dedi.

2018 yılının zor bir yıl olarak geçtiğini ifade eden ve 2019 yılını değerlendiren Abdurrahman Kaan, "Ama bizler yaşadığımız zorlukları fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz birçok aşamalardan MÜSİAD camiası olarak geçtik, tecrübelerimiz var, her türlü birikim bizde mevcut. 2008 krizini hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız "Teğet geçecek" demişti ve teğet geçti. Ama 2018'de üç koldan "faiz, enflasyon ve döviz" üzerinden geldi. Üçü de aynı ay içinde yapılmaya çalışıldı. Elhamdülillah iş dünyasının gayretli çalışmasıyla bu süreci atlattık ve yeni ekonomik paketi tamamladık. 2019 için de zor deniyor. Küresel manada farklı aktörlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Planlanan iktisadi sistemin Sayın Trump'ın gelmesiyle altüst olduğunu görüyoruz ve buna hazır hiçbir ülke yok. Sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünya için geçerli ticaret savaşları. Biz 2019'u "Ortaklık Yılı', 2020 yılını "Markalaşma Yılı" ilan ettik. Yerel projelerle Türkiye'de markalar oluşturmayı hedefliyoruz ve şu anda 2 tanesini tamamladık ve dünyaya açacağız" diye konuştu.

Divan Başkanlığını AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün yaptığı 22'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda MÜSİAD İzmir Şubesi'nin mevcut başkanı Ümit Ülkü, görevi tek aday olan Bilal Saygılı'ya devretti. Devir teslim kısmında İzmir Valisi Erol Ayyıldız da toplantıya katıldı.

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DHA