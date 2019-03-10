Zeybekci: “1 Nisan’da o zeybek Konak Meydanında oynanacak"

Eski Ekonomi Bakanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'i kazanacakların kaydederek, "Allah'ın izni ile göreceksiniz 1 Nisan itibari ile 5 yıl içinde kaybettiği 20 yılı kazandıracağız. 1 Nisan'da o zeybek Konak Meydanında oynanacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Vali Hasan Karahan, AK Parti milletvekilleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Eski Ekonomi Bakanı ve Cumhur İttifaka'nın AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, daire müdürleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Müzik Gurubu ve Halk Dansları Topluluğu üyelerinin konseri ve oyun gösterisi ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, bir hayalin ve hedefin gerçek olduğunu söyledi. Bu hayali gerçekleştirmenin zor olduğunu ancak başardıklarını belirten Başkan Zolan, 2004'ten sonra yani Nihat Zeybekci'nin göreve başlaması ile Denizli'de bir çok ilkin gerçekleştirildiğini aktararak, ilk defa büyük bir alt yapı hamlesinin başladığını anımsattı.

"Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde örnek bir projedir"

2004'te başlayan yürüyüşte Denizli'nin bir çok yatırıma kavuştuğunu hatırlatan Başkan Zolan, "Bizde bu yürüyüşün içerisinde olmanın mutluluğunu ve gururunu hep yaşadık. 2013 yılında tesisin temelini atmak nasip olduk ve yaklaşık 6 yılda devasa bir inşaatı bitirdik. 5 bin metrekarelik cam kubbesi ise Türkiye'nin en büyüğü. Tesisin ismini verirken kente en çok emeği olan birisinin ismini vermek istedik ve meclis kararı ile Nihat Zeybekci isminin verilmesi kararlaştırıldı. Burasını bugün hizmete almış durumdayız. Burası her yönüyle Denizli'nin sanatının, kültürünün ve ilminin kalbinin attığı yer olacaktır. Burası Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde örnek bir projedir. Burası sayesinde kentimizi en üst düzeyde sanat ve kültürle buluşturmak istiyoruz" dedi.

"31 Mart seçimlerinde Denizli'nin tercihi devamlılık olacak"

Başkan Zolan'ın ardından kürsüye çıkan ve kendisinin ismi verilen Zeybekci de merkeze isminin verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını dile getirdi. Siyasette devamlılığının, başlamış hayallerin yani projelerin devam ettirmenin önemli olduğunu vurguladı Zeybekci, "Bu şehir muhteşem bir sürece girdi ve başarının tadını bir kere tattık. Başarısızlığın ve ya ihmal edilmiş olmanın kader olmadığını anladık. Ama bu şehir de yapacak bir çok şey var. Bu devamlılığın sağlanması lazım. Siyaseten görüşler farklı olabilir ama mevzu bahis Denizli ise gerisi teferruattır anlayışında olunması gerekiyor. Biz Anadolu'nun diğer taraflarında gördüğümüz bu başarıyı 2004 yılında gerçekleştirdik. 31 mart seçimlerinde şehrimizin bu yönde bir tercihinin yani devamlılık anlamında olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Şimdi artık İzmir zamanı"

Konuşmasında daha sonra İzmir adaylığına değinen ve 31 Mart ta gerçekleştirilecek seçimlerde İzmir'i kazanacaklarını aktaran Zeybekci, "O hikayeyi İzmir'de de yakalayacağım şimdi artık İzmir zamanı. Yaradılıştan dünyanın en güzel şehri. Ama yazık ki böyle bir salonu yok. Yazık ki Denizli'deki gibi spor salonları, yüzme havuzları ve parkları, alt yapısı, sinema salonları yada otogarı yok. Allah'ın izni ile 1 Nisan dan itibaren göreceksiniz 5 yıl içinde kaybettiği 20 yılı kazandıracağız. 1 Nisandan itibaren bu salon ne ki daha güzellerini biz yapacağız. İzmir denildiği zaman bu salonlardan sayısızca olması lazım 4,5 milyonluk bir metropol ama ne yazık ki ihmal edilmiş, üzeri bir de becerisizlik ve ideolojik perde ile örtülmüş. Denizli'de arıtma, kanalizasyon, çöp problemi var mı? Burada hepsi var. İzmir'in tıbbi atıklarını Manisa'ya götürüyorlar. Kanalizasyonu körfeze veriyorlar. Ama 1 Nisan da o zeybek Konak Meydanında oynanacak. Nasıl o zeybek Çınar Meydanı'nda oynandı, inşallah Konak Meydanında da, Cumhuriyet Meydanının'da da oynanacak" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Zolan tarafından günün anısına Zeybekci'ye hediye takdimi yapıldı sonrasında ise dualar eşliğinde protokol üyeleri sahnede kurdele kesimi yaparak tesisi hizmete açtı.

Kaynak: İHA