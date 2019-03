İZMİR (İHA) – AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir Kültür ve Sanat Kompleksi" projesini açıkladı.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "10 Numara İzmir" projelerinin ardından yeni bir projesi "İzmir Kültür ve Sanat Kompleksi" projesini de açıkladı. Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bulunan Tarihi Tekel Sigara Fabrikası'nı yepyeni özelliklerle donatarak kente kazandıracakları müjdesini verdi. Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleşen toplantıya Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Karacanta, milletvekilleri, partililer ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Ege'nin tarihi açıdan zengin olduğuna dikkat çeken Zeybekci, "Sadece İzmir'de 18 kazı yürütülüyor belki bin 800 tane medeniyet havzası var. Göreve gelir gelmez bütün köprüleri, hanları, yapıları restore edip İzmir'imize kazandıracağız. Yaklaşık 3,5 aydır bir kampanya yürütüyoruz. Bu nasıl ki genel seçimlerde ülkenin kaderiyle ilgili geleceğine oy veriliyorsa, yerel seçimlerde de şehrin geleceği için tercih yapıyorlar, oy veriyorlar. Burada önemli olan şehrin ruhunu ileriye taşıyacak ve hemşerilerimi, İzmir'i bulunduğu yerden ileri götürecek kişiye oy vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve oyunuzu sadece kendinize, İzmir'e verin dedim. İzmir'imizin potansiyelini açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Şöyle örtüyü biraz kaldırdığımızda ilk karşılaştığımız hazine tekel binaları. Daha çok var ama en önemlilerinden bir tanesi. Biz bir belediye başkanı olarak bunu yapabileceğimize kesin inancımız var" dedi.

"Alsancak Tekel Sigara Fabrikasını ayağa kaldıracağız"

Kentlerin insanlar gibi yaşayan varlıklar olduğuna işaret eden Zeybekci, "Kentleri dünya şehirleriyle yarışa sokan, kentlerin ruhunu besleyecek yapılardır. Ne kadar çok bu ruhu barındırırsa o kadar güzelleşirler. Tarihi Alsancak Tekel Sigara fabrikası da o güzelliklerden bir tanesi olacaktır. Bir insanın yaşından çok daha uzun yapılar bunlar, 135 yıllık. Kırım Savaşı'ndan sonra Türkiye'de kurulmuş sigara fabrikalarından bir tanesidir. Terkedilmiş, ama tozlarını aldığımızda dimdik, İzmir'in gizli zenginlerinden bir tanesi. Bizler Alsancak Tekel Sigara Fabrikasını ayağa kaldırmaya, tarihi dokusunu bozmadan kentimize kazandıracağız" dedi.

Binanın dönüştürülmesinin tamamlanmasıyla 25 bin metrekarelik alana sahip olan İzmir Kültür ve Sanat Kompleksi olarak hayata geçeceğini ifade eden Nihat Zeybekci, "Birinci amacımız yeniyi yaparken eskiyi korumak olacak. Buranın bir hafızası, bir hatıraları var bu şehirde. Bir sigara üretildi burada bunda sonra sigara değil sanat, güzellikler üretilecek. Ama içine de o tarihteki Duyun-u Umumiye'yi de koyacağız. İbret alınacak o tarihin hafıza notlarını da bu yapının içine mutlaka yerleştireceğiz. Burayı 24 saat yaşanan merkez haline, nefes alan sanatın çoğaldığı bir kompleks haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarihi Kemeraltı'nın dahil olduğu bölge için UNESCO başvurusu

Zeybekci, "Başka bir hayalimiz de var; İzmir'e yakışacak, dünya gündemine taşıyacak, "İzmir Arkeoloji ve Medeniyetler Müzesi. Yüzbinlerce eser bugün Ege'de. Karaburun Yarımadasını, Mordoğan'ını özel çevre koruma alanı olarak ilan ettik. Oraya gittiğimde boğazıma bir yumru tıkandı. Oraları görünce bu Ege değil, bu İzmir değil. Burası nasıl bu hale geldi diye hemen süreci başlattık ve özel çevre koruma alanı olarak ilan edildi. Öte yandan 250 hektarlık Tarihi Kemeraltı'nın dahil olduğu bu bölgenin UNESCO Kültür Mirasına alınması için başvuru bu hafta yapılıyor. Kemeraltı'na alnına o UNESCO armasını birlikte koyacağız ve bunun takipçisi olacağız. Alsancak Limanımız kruvaziyer limanı haline gelince muhteşem bir turizm yeri haline gelecek. Kültür, sanat vadisinin bir incisi olarak bunu hayata geçireceğiz" dedi.

"Fabrika birçok sanat branşına hizmet edecek"

Fabrikanın birçok sanat branşına hizmet edeceğini vurgulayan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ünlü sanatçıların eserleri sergileniyor olsa bile bu eserlerden ilham alınacak bir atmosfer hayata geçireceğiz. Dünyaca ünlü sanatçıların yapıtlarını da burada göreceğiz. Sadece sergi yeri değil birçok atölye de sanat branşlarında heykel, dans, resim bütün alanlarda cıvıl cıvıl karınca gibi işleyen bir yer haline getireceğiz. Kültür ve sanat burada kendiliğinden üreyecek. Sanatın her dalının buluşma noktası olacak. Kültürel gelişmelerin en önemli örnekleri sanatseverlere sunulacak. Şehre iyi huylu virüs gibi etkisin altına alacak. Yılın 365 günü burada her türlü etkinliklerle herkesin katılımcısı olmak istediği programları inşa edeceğiz. Workshopları oluşturacağız. Şehrin merkezinde olmasında dolayı buranın etkisi devasa olacak. En önemlisi de bu etkinliklerden herkesin yararlanmasını sağlayacağız. Önce çocuklarımızdan başlayacağız. Ayrıca toplumun her kesimin sanatla buluşmasını sağlayacağız. Konuklarımızı bu binanın yapıldığı o 1800'lü yıllara götüreceğiz. O muhteşem İzmir'i tatmasını sağlayacağız. Binlerce kişinin katıldığı toplantılar ve konferanslar düzenleyecek. Yani burası İzmir Kültür ve Sanat Merkezi yapma hayalimizin bir köşe taşı olacak."

"İzmirlilere eski ama yepyeni bir kültür merkezi armağan edeceğiz"

Tarihi fabrikayı dönüştürürken geçmiş ile gelecek arasında diyalogu asla bozmayacaklarını dile getiren Zeybekci, "Tarihe sırtımız koyarak adımımızı ileri götürerek gerçekleştireceğiz. Yıllardır atıl vaziyette olan bu yapıyı dönüştürerek onu bir referans mimari yapı haline getireceğiz. Burayı kolaylıkla ziyaret edilecek, ayaklarınızın uğrak yeri olacak ve kentin içinde yaşayan bir yer olarak tasarlayacağız. İzmirlilere eski ama yepyeni bir kültür merkezi armağan edeceğiz. İzmir'e bugüne kadar AK parti iktidarı olarak gerek kamu gerekse birçok alanda eser kazandırdık. Özelliğimiz sözümüzü asla unutmamızdır. Elhamdülillah verdiğimiz sözlerden hiç başımızı öne eğilmedi. Seçimden sonra daha güzel bir İzmir için inanın asla uyumayacağız, yorulmayacağız" dedi.

Kaynak: İHA