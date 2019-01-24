Zeybekci: İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var

EGE İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen toplantıya katılarak ihracatçılarla bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisiyken üçüncü büyük ekonomisi haline geldiğini belirterek, "Dünyayı takip edemedik. Antalya ekonomik büyüklük anlamında İzmir'in önüne geçecek. İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var. 21. yüzyılın dünyasında kendini nereye koyduğunun tanımı yapılmalı" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Geçmiş dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, konuşmasında dünyadaki hızlı değişime dikkat çekti. 1990'dan sonra dünyadaki ideolojik duvarların yıkılmasıyla birlikte ekonomik ve ticari bloklaşmaların ortaya çıktığını ifade eden Zeybekci, "Bin kişiyle üretilen ürünler 25 kişiyle üretiliyor. Dünyadaki devasa değişim hızı özellikle ihracatçıları ilgilendiriyor. Beş sene sonra dünya ihracatının yüzde 50'ye yakını e-ticaret haline gelecek. Elektronik ihracatta da Alsancak Limanı'ndan TIR'la ya da konteynırla ihracat yapamayacağız. 10 bin siparişi 10 bin müşteriye teslim edeceksiniz. Dünya ticareti bu kadar hızlı değişirken yükleme sistemleri de değişecek. E- bankacılık gelecek. Bu gelişime ayak uyduracak en iyi ülkelerden biri Türkiye'dir" dedi.

Türkiye'nin dünya ticaretinde en avantajlı ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Her şeyimiz var ama finans yönünden sıkıntı yaşıyoruz. Ama bunu aşacağız. Dünyada doğrudan yabancı yatırım girişi potansiyeli olan ülkeyiz. 4 yıl 15 günlük Ekonomi Bakanlığım dönemimde hayalinizdeki tüm ticaret desteklerini verdik. Tüm fuar ve yurtdışı tanıtım ofis desteklerini veriyoruz. Dünyadaki en başarılı Eximbank'ı biz kurduk. Toplam ihracatımızın yüzde 26'sını Eximbank kaynaklarıyla finanse eder hale geldik" diye konuştu.

'BİZİM COĞRAFYAMIZ BİZİM KADERİMİZ'

Konuşmasında ihracatçılara İzmir'in jeopolitik öneminden bahseden Nihat Zeybekci şunları ifade etti:

"Yeni bir dünya kuruluyor. Hızlı bir dönem yaşıyoruz. Ertesi günün gazetesini bekleyecek kadar sabrımız kalmadı. Dünya bilgiyi üretenler ve bilgiyi tüketenler olarak ikiye ayrıldı. Bizim coğrafyamız bizim kaderimiz. Dezavantajları var ama dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Dünyanın neresinde olursan ol, bir mal 12 saatte teslim hızına gelecek. Dünya ekonomisindeki ağırlık merkezi değişiyor. Buna en yatkın şehir İzmir."

'İZMİR'İN BİR HİKAYEYE İHTİYACI VAR'

Türkiye'nin mega projelerini sayan Zeybekci, Çanakkale Köprüsü'nün Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin büyük bölümünün Avrupa ile bağlantısını sağlayan bir köprü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul-İzmir otoyolu büyük bir mesafeyi 3.5 saate düşürecek. Ankara-İzmir hızlı tren hattı İpek Yolu'nun başlangıcıdır, seneye bitiyor. Antalya-İzmir arasında hızlı tren olacak. Dünyanın en zengin kültür vadisinden bahsediyoruz. Bu projeler İzmir'in önemini daha da arttırıyor. İzmir bir süre önce Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisiyken üçüncü büyük ekonomisi haline geldi. Bundan 15 sene, 30 sene önce böyle değildi. Dünyayı takip edemedik. Antalya ekonomik büyüklük anlamında İzmir'in önüne geçecek. İzmir'in bir hikayeye ihtiyacı var. 21. yüzyılın dünyasında kendini nereye koyduğunun tanımı yapılmalı."

EİB 80. YAŞINDA İHRACAT REKORU KIRDI

Toplantının açılış konuşmasını yapan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Amerika tarafından başlatılan korumacı politikaların Avrupa Birliği'ne de sıçradığını görmenin kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Dünya ticaretinin adil ve serbest bir hale getirilmesinin tüm ülkelerdeki üreticiler ve ihracatçılar için büyük önem taşıdığını söyleyen Eskinazi, 2018 yılındaki ihracat rakamlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aralık sonu itibariyle ülkemizin ihracatı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 7'lik artışla 168 milyar dolar olarak gerçekleşti. Biz Ege'den 13.3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bizim ihracat artış oranımız ülke genelinin neredeyse iki kat üzerinde, yüzde 13 olarak gerçekleşti. 80. yaşımızda bu rekorda payı olan tüm üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. 12 birliğimizin tamamı 2018 yılında ihracatını arttırma başarısı göstererek tarihi başarıya ortak oldu. İhracatımızın ülkemizin toplam ihracatındaki payı yüzde 8.5 olarak gerçekleşirken, tarım sektörleri ihracatındaki payımız yüzde 22'yi aştı. Böylece tarım ürünleri ihracatında birliklerimizin liderliği bir kez daha perçinlenmiş oldu. Almanya yine geleneksel olarak en çok ihracat yaptığımız pazar oldu. Almanya'ya, ülke genelinde yaklaşık 16, Ege de ise yaklaşık 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılında Ege olarak 1354 firmamızı ihracat camiamıza kazandırdık. Böylece 2018 yılında bil fiil ihracat yapan üye sayımız 7 bin 460 olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığımızca ihracata yönelik sağlanan devlet desteklerinden 273 milyon TL'lik kısmının üyelerimizce kullanmasına aracılık ettik. Bunun 117 milyon TL'lik kısmı tarımsal ürün ihracatına yönelik iade işlemleriyle ilgiliydi. Üyelerimizin destek dosyalarının en kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasına büyük gayret gösterdik. 2018 yılında milli katılım organizasyonlarımızla fuarlara katılım sağlayan firma sayımızı 240'dan 300'e çıkardık."

Toplantı basına kapalı olarak devam etti. Nihat Zeybekci 4 Şubat'ta açıklamayı planladığı İzmir projelerinden bazılarını ihraçatçılarla paylaşmak istediğini söyledi.

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DHA