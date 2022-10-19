Zeydan Karalar'ın iki ilçenin Osmaniye'ye bağlanacağını iddia etmesine Adana Valiliği'nden yalanlama: "Hayali konularla kamuoyunu meşgul ediyor"

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı aslı olmayan söylemler ile gündemi meşgul etmesine jet hızında bir yanıt geldi. Ymurtalık ve Ceyhan ilçelerinin Osmaniye iline bağlanacak olmasını iddia eden Karalar'a Adana Valiliği tarafında sözü edilen iddiaların gerçek olmadığına dair bir açıklama geldi.

"YER YERİNDEN OYNAR"

Zeydan Karalar'ın söz konusu iddia için "Ceyhan ve Yumurtalığı Adana’dan kopartmaya çalışıyorlar. Yemin ederim bütün Adana’yı ayağa kaldırırız. Ceyhan'da da Yumurtalık'ta da Adana’nın gelirine ciddi katkı koyacak yatırımlar yapılıyor. Konteyner limanı gelecek, siz benim parçamı kopartıp Osmaniye’ye bağlayacaksınız. Bunu kabul etmeyiz. Benim halkım bunu kabul etmez. Bunun için ne bedel ödenecekse biz öderiz. Yer yerinden oynar” dedi.

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"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

Karalar'ın ortaya attığı iddia sonrası Adana Valiliği açıklama yaparak "Adana'mızın ve Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu yokken valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır." ifadelerine yer verildi.