Zeynel Abidin Bin Ali öldü. 83 yaşında hayatını kaybeden tanınmış ismin hayatını kaybetmesinin ardından birçok kişi internet üzerinde arama yapmaya başladı. Peki Zeynel Abidin Bin Ali kimdir? Ayrıntlar haberimizde.

ZEYNEL ABİDİN BİN ALİ KİMDİR?

Zeynel Abidin Bin Ali (3 Eylül 1936), Tunuslu siyasetçi. 1987-2011 yılları arasında Tunus devlet başkanlığı yaptı.

Tunus'ta Muhammed Bouazizi adlı gencin kendini ateşe vermesiyle başlayan protesto, tüm ülkeye yayıldı. Bu, daha sonra Arap Baharı denilen hareketin de başlangıcı olacaktı. 2010 Aralık - 2011 Ocak ayları boyunca süren ayaklanmaların yol açtığı politik istikrarsızlık sonucu 14 Ocak 2011 tarihinde görevinden istifa ederek ülkeyi terk etti. Bazı akrabaları tutuklandı.