DEVA Partisi İzmir il Yönetim Kurulu üyesi Zeynel Adıgüzel ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından Zeynel Adıgüzel kimdir? Nereli ve kaç yaşında | Yakalandı mı? | Zeynel Adıgüzel neden tutuklandı?sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

ZEYNEL ADIGÜZEL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Zeynel Adıgüzel, Demokrasi ve Atılım Partisi İzmir İl Sekreteridir. Adıgüzel, Deva Partili FETÖ sanığıdır.

1991 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Amerika'da İngilizce dil eğitimi aldı. Çeşitli basın kuruluşlarında haber ve araştırma yazıları yayınlandı. Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği (TUİÇ)'te Medya Koordinatörlüğü yaptı. Uluslararası Politik Ekonomi alanında yüksek lisans eğitim aldı. Girişimci olarak çeşitli sektörlerde yatırımları bulunmaktadır. Siyasal iletişim ve seçim kampanyaları alanında çalışmalar yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

ZEYNEL ADIGÜZEL YAKALANDI MI?

DEVA Partisi İzmir il Yönetim Kurulu üyesi Zeynel Adıgüzel, Yunanistan’a illegal yollardan kaçmak isterken yakalandı.

ZEYNEL ADIGÜZEL NEDEN TUTUKLANDI?

İzmir ili Çeşme ilçesi Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından dün akşam 19.00 sıralarında, Yunan karasularında tekne içerisinde 4 şahsın yakalandığı, yakalanan şahıslardan birisinin FETÖ/PDY Terör örgütü üyesi olduğu değerlendirildiği bilgisi alındı.

Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan karasularında SULTAN SELİM isimli teknenin yapılan kontrolünde, teknenin alt kamarasında saklanmış vaziyette Zeynel Adıgüzel isimli kişi ele geçirildi. Adıgüzel'in İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ / PDY Terör Örgütü kapsamında yargılanmasının devam ettiği öğrenilirken üzerinde sahte İspanya Pasaportu ve 1000 Euro bulundu.

Adıgüzel'in DEVA Partisi İzmir İl Sekreteri iken 2020 yılında görevinden istifa ettiği , halen partinin il yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alınırken hazırlanan soruşturma evrakları ile birlikte bugün mevcutlu olarak İzmir 2 . Ağır Ceza mahkemesine sevk edildi. Şüpheli yargılandığı dosya kapsamında mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.