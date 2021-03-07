Zeynel Korkmaz kimdir? Yakalandı mı? | Zeynel Korkmaz tutuklansın paylaşımlarının nedeni ne? | Reyhan Korkmaz kimdir?

Birçok Twitter kullanıcısı yaptıkları paylaşımlarla yaşanan olaya tepki gösterdi. Twitter'da yapılan paylaşımların ardından #ZeynelKorkmazTutuklansın trend topic oldu. Peki Zeynel Korkmaz kimdir? | Zeynel Korkmaz tutuklansın paylaşımlarının nedeni ne? | Reyhan Korkmaz kimdir? İşte detaylar...

ZEYNEL KORKMAZ KİMDİR?

Zeynel Korkmaz, Ankara'da eşini 4 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cani koca, cinayet öncesi komşusunu arayarak çocuklarını onlara emanet ettiğini söyledi.

ZEYNEL KORKMAZ YAKALANDI MI?

Zeynel Korkmaz cinayet sonrası Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

ZEYNEL KORKMAZ TUTUKLANSIN PAYLAŞIMLARININ NEDENİ NE?

Ülkenin dört bir yanından kadına şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin haberler geliyor. Sosyal medyaya yansıyan bir başka kadın cinayeti de Zeynel Korkmaz'ın eşini 4 çocuğunun gözleri önünde öldürmesi oldu. Zeynel Korkmaz'ın tutuklanması için birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları paylaşımlar ile konuya dikkat çekti. #ZeynelKorkmazTutuklansın, Twitter'da trend topic oldu.

REYHAN KORKMAZ KİMDİR?

Ankara'da yaşayan Zeynel Korkmaz 4 çocuğunun annesi Reyhan Korkmaz ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Zeynel Korkmaz, mutfaktan aldığı bıçakla eşini kovaladı.

Kaçarak çocuklarının olduğu odaya giren Reyhan Korkmaz, kaçacak yer bulamadı. Zeynel Korkmaz, eşi Reyhan Korkmaz'ı boğazından bıçaklayarak Reyhan Korkmaz'ı öldürdü. Olay, o an odada bulunan 4 çocuğun gözleri önünde cereyan etti. Çocuklar çığlık atarak yardım çağırmaya çalıştı. Cani koca paniğe kapılarak evden kaçtı.

Komşuların ihbarı sonrası eve sağlık ekipleri ve polis ekibi gönderildi. Reyhan Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Korkmaz ailesinin komşusu verdiği ifadede eve vardığında Reyhan Korkmaz'ın ölü olduğunu ve 4 çocuğun kendisine 'annemi kurtar' diye yalvardığını belirtti.

Zeynel Korkmaz'ın bu sırada evde olmadığını belirten komşu, bir süre sonra apartman yöneticisini arayan Zeynel Korkmaz'ın telefona kendisini istediğini ve 'çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet' dediğini söyledi.

Çiftin üçü ilk öğretimde biri ise lisede okuyan dört çocuğu çeşitli yurtlarda koruma altına alındı.

Zeynel Korkmaz, işlediği cinayet sonrası Ankara Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Zeynel Korkmaz ilk ifadesinde suçunu kabul etti ve cinnet geçirdiğini, cinayeti bu yüzden işlediğini söyledi.

İfade işlemi tamamlanan Zeynel Korkmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.