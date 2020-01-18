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  3. Zeynep Alkan katıldığı Youtube programında iç çamaşırını gösterdi!

Zeynep Alkan katıldığı Youtube programında iç çamaşırını gösterdi!

21 yaşındaki Zeynep Alkan, Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevapladı.

Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareketler partiye damga vurdu!Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareketler partiye damga vurdu!

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Şeyma Subaşı'dan Şeyma Subaşı'dan "Yuva yıktı mı" sorusuna sert cevap!

 

18 Ocak 2020 Cumartesi 13:45

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