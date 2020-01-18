Zeynep Alkan katıldığı Youtube programında iç çamaşırını gösterdi!
21 yaşındaki Zeynep Alkan, Youtube'da katıldığı "Doğruluk mu Cesaret mi" programında gelen "İç çamaşırın ne renk?" sorusunu, ayağa kalkıp iç çamaşırını göstererek cevapladı.
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18 Ocak 2020 Cumartesi 13:45
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