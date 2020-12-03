Zeynep Bastık en büyük hayalini açıkladı!

Yaptığı coverlar ile bir anda üne kavuşan ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Bastık takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Uzun süredir Tolga Akış ile aşk yaşayan Bastık, "En büyük hayaliniz ne?" sorusuna sevgilisi ile olduğu bir kareyi paylaşarak cevap verdi.

Nişanlısı ile birlikte çekilen karesini yayınlayan Zeynep Bastık, paylaşımına "En başta sağlıklı ve huzurlu olmak istiyorum. Hayatlarınızın içinde uzun yıllar şarkı söyleyerek, var olmak istiyorum. Yaşamım boyunca gücümü iyiye ve iyiden yana kullanabilmek, bir gün ölüp gittiğimde arkamda kalıcı şeyler bırakabilmek ve sevgiyle hatırlanmak istiyorum. Ve bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok" notunu düştü.

27 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz sene uzun süredir birlikte olduğu Tolga Akış ile evleneceğini duyuran Bastık, nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.