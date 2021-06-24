Youtube'dan şarkılara yaptığı coverlarla ün kazanan Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajerliğini de yapan sevgilisi Tolga Akış ile geçtiğimiz sene 7 Haziran'da evlenme kararı almıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu kararı ertelemek zorunda kalmışlardı. Şimdi ise çiftin evlenecekleri ve düğün tarihlerinin belli olduğu ortaya çıktı. Peki Zeynep Bastık - Tolga Akış evleniyor mu? Düğün tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

ZEYNEP BASTIK - TOLGA AKIŞ EVLENİYOR MU? DÜĞÜN TARİHLERİ NE ZAMAN?

Üç yıldır birlikte olan Zeynep Bastık ve Tolga akış çiftinin bu yıl dünyaevine girecekleri öğrenildi. Magazin D'nin haberine göre çift, 7 Temmuz'da Çeşme'deki The Stay Warehouse Otel'de yapılacak düğünle dünyaevine girecek. Bastık, Akış çifti 1 yıl rötarlı olarak nikah defterine imza atacak.

Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısından ikinci kez evlilik teklifi almış ve ikinci kez "Evet" yanıtını vermişti.

İkinci kez "Evet" demişti! Zeynep Bastık sevgilisi Tolga Akış ile evleniyor! İşte düğün tarihi...

Tolga Akış kimdir? Kaç yaşında? Zeynep Bastık'ın sevgilisi ne iş yapıyor?

Zeynep Bastık kimdir? Kaç yaşında? kiminle evleniyor?