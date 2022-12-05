Zeynep Bastık ve Edis'ten olay fotoğraf! Gelin ve damat gibi giyinen ikilinin samimi pozu gündem oldu! "Sonunda evlenmişler, hayırlı olsun"

Samimi arkadaşlıkları nedeniyle sık sık birlikte anılan Zeynep Bastık ve Edis'in dün gece gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödül Töreni'nden paylaştıkları fotoğraf gündem oldu.

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Zeynep Bastık ve Edis'ten olay fotoğraf! Gelin ve damat gibi giyinen ikilinin samimi pozu gündem oldu! "Sonunda evlenmişler, hayırlı olsun" 1

Birlikte dans ettikleri video ile magazin gündemine oturan Zeynep Bastık ve Edis, sık sık samimi arkadaşlıklarıyla adlarından söz ettiren isimler arasında.

Birbirlerine yakıştırılan ikili, dün gece gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödül Töreni'nden paylaşmış oldukları pozla tekrar gündem oldu.

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