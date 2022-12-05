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Zeynep Bastık ve Edis'ten olay fotoğraf! Gelin ve damat gibi giyinen ikilinin samimi pozu gündem oldu! "Sonunda evlenmişler, hayırlı olsun"
Samimi arkadaşlıkları nedeniyle sık sık birlikte anılan Zeynep Bastık ve Edis'in dün gece gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödül Töreni'nden paylaştıkları fotoğraf gündem oldu.
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