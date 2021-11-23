Zeynep Bastık'tan Edlis'li videoya gönderme! Ali Biçim'le paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla olayı yine tiye aldı!Kadir İnanır'ın gelini Neslihan Acar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neslihan Acar evli mi, çocuğu var mı?Cüneyt Demiral kimdir? Nereli, kaç yaşında? Müge Anlı Akkuşlu Cüneyt olayı nedir? Türkücü Cüneyt Demiral biyografisiMüge Anlı'da, Safiye Çallı'yı dolandırılan kişi türkücü Cüneyt Demiral çıktı! Stüdyoda yer yerinden oynadı!Üç Kuruş Ferhan kimdir? Diren Polatoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında?Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Yüzde 40 zam ve 5 bin TL asgari ücret bu toplumu 2022 için ferahlatır"Gelinim Mutfakta 23 Kasım 2021 Salı puan durumu | 23 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?İBB güncel halk ekmek fiyatları 2021 | İstanbul yeni Halk Ekmek fiyat listesi 2021| Ekmek fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Zam mı geldi?Seren Serengil, "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a acımadı! Verdiği yanıt ortalığı karıştıracak!Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de Trabzonspor favori gösterildi!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Zeynep Bastık'tan Edlis'li videoya gönderme! Ali Biçim'le paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla olayı yine tiye aldı!

Zeynep Bastık'tan Edlis'li videoya gönderme! Ali Biçim'le paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla olayı yine tiye aldı!

Edis'le sarmaş dolaş dans ettiği videosu olay yaratan Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından Ali Biçim'le fotoğraf paylaşarak yazdığı not ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz aylarda Zeynep Bastık ve Edis'in dans etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. İki ismin Bastık'ın Marlon Brando şarkısı eşliğinde dans ettiği görüntülerde ikilinin birbirlerine olan yakınlığı dikkat çekti.

Söz konusu video hakkında sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmıştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz yaz aylarında Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık'ı eleştirirken görüntüleri Tolga Akış'ın çektiği iddia edilmişti.

Zeynep Bastık'tan Edlis'li videoya gönderme! Ali Biçim'le paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla olayı yine tiye aldı!

"ZEYNEP BASTIK'IN KOCASI?"

Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın ardından Zeynep Bastık 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Ali Biçim'le fotoğraf paylaşarak "Bana bu fotoğrafı neden attın?" notunu eklemesi üzerine Biçim, "Kim çekmiş?" sorusunu sordu. Zeynep Bastık'ın ise "Zeynep Bastık'ın kocası?" yazması dikkat çekti.

Zeynep Bastık'tan Edlis'li videoya gönderme! Ali Biçim'le paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla olayı yine tiye aldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT