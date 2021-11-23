Zeynep Bastık'tan Edlis'li videoya gönderme! Ali Biçim'le paylaştığı fotoğrafına yazdığı notla olayı yine tiye aldı!

Geçtiğimiz aylarda Zeynep Bastık ve Edis'in dans etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. İki ismin Bastık'ın Marlon Brando şarkısı eşliğinde dans ettiği görüntülerde ikilinin birbirlerine olan yakınlığı dikkat çekti.

Söz konusu video hakkında sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmıştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz yaz aylarında Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık'ı eleştirirken görüntüleri Tolga Akış'ın çektiği iddia edilmişti.

"ZEYNEP BASTIK'IN KOCASI?"

Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın ardından Zeynep Bastık 2,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Ali Biçim'le fotoğraf paylaşarak "Bana bu fotoğrafı neden attın?" notunu eklemesi üzerine Biçim, "Kim çekmiş?" sorusunu sordu. Zeynep Bastık'ın ise "Zeynep Bastık'ın kocası?" yazması dikkat çekti.