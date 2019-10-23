Zeynep Casalini kızı Ceren'i evlendirdi, Türkan Şoray nikah şahidi oldu

Ünü şarkıcı Zeynep Casalini'nin kızının düğününe ünlü isimler akın etti. Zeynep Casalini, oyunculuk yapan kızı Ceren Sarp’ı evlendirdi. Ünlü şarkıcı, annesi Deniz Türkali, kızı Ceren, damadı Neco Engin ve üçüncü evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Defne ile objektiflere mutluluk pozu verdi.

Türkan Şoray’ın kızını çok sevdiği için nikah şahitliği yaptığını söyleyen Zeynep Casalini, “Kızınıza ne nasihat edersiniz?” sorusuna, “Nasihat işe yaramaz, yaşayarak öğrenecekler her şeyi. Laf değil de yaptıklarınız ve yaşantınız örnek oluyor çocuklarınıza o yüzden fazla bir şey söylemeye gerek yok" yanıtını verdi.

"Kendime ‘Ağlamayacaksın, çok saçma’ diye söz verdim. İkimiz de ağlamamaya söz verdik. Kocaman genç bir kız, artık eş oldu. Acayip gurur verici, gururluyum kızımla ve damadımla. Damadım müzisyen davulcudur kendisi, öyle olması da iyi ailece müzikle ilgileniyoruz. Ceren de oyunculuk eğitim gördü. Mutlu olmak gülmek daha güzel şu sıralar özellikle gülmeye ihtiyacımız var gülerek tüm yenilikleri karşılamak istiyoruz."

Nikah şahitliği yapan Türkan Şoray, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla dünyaevine giren çifti tebrik ederek, geline evlilik cüzdanını verdi.

Türkan Şoray, kucağında büyüdüğü ve çok sevdiğini söylediği Ceren Sarp'a ömür boyu mutluluklar dilerken, evlilikte dürüstlük ve sadakatin önemli olduğunu ifade etti.

Şoray, “Ceren benim çocuğum gibi onu bebekliğinden beri tanıyorum, birbirimize özel bir aşkınımız var Ceren’le. Mutlu olsun inşallah, çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük dileğimiz. Evlilikte dürüstlük sadakat, karşılıklı anlayış, saygı şart, sevgi her zaman olur”

Neco Engin-Ceren Sarp çifti, nikah defterine imza attıktan sonra davetlilerin alkışları arasında öpüşüp birbirlerine alyanslarını taktı.

Çiftin mutlu gününe, ünlü isimler Şenay Gürler ve İpek Bilgin de katıldı.