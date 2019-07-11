Zeynep Değirmencioğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Eylül.1954

Zeynep Değirmencioğlu kaç yaşında : 65

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Sinema Oyuncusu

Zeynep Değirmencioğlu doğum yeri : İstanbul

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU BİYOGRAFİSİ

Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu’nun kızıdır. Beyazperdeye daha henüz iki yaşındayken “Papatya” filmiyle geçti. Daha sonra “Duvaklı Göl”, “Fırtına” gibi filmlerde, çocuk yıldızı olarak gözüktü. Asıl çıkışını 1960 yılında çekilen “Ayşecik” filmiyle yaptı. Bundan sonra kendi adından çok bu isimle anıldı.

1960 yılında senaryosunu babası Hamdi Değirmencioğlu'nun yazdığı ve yönetmenliğini Memduh Ün’ün yaptığı “Ayşecik” adlı filmde Zeynep Değirmencioğlubaşrolde oynarken, Ayşecik filmleri serisi de başlamış oldu. Filmde diğer rolleri Muhterem Nur, Leyla Sayar, Hulusi Kentmen, Ahmet Tarık Tekçe, Necdet Tosun gibi oyuncular paylaşmıştır.

Birlikte birçok filmde beraber oynadıkları Ömercik adı ile ünlenen Ömer Dönmezteyzesinin oğludur.

1975 yılında evlendikten sonra rol aldığı “Macera Yolu” filminin ardından sinemayı bıraktı.

Zeynep Değirmencioğlu, Fenerbahçeli ünlü futbolcusu ve şimdinin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Serkan Acar ile 1975 yılında evlendi. Erkan Acar (d.1976) ve Volkan Acar (d.1980) adında iki oğlu vardır.

İstanbul Suadiye’de bir bir emlak ofisi bulunan Zeynep Değirmencioğlu 2012 yılında Fenerbahçe semtinde bir de “Değirmencioğlu Kebap” adı altında restoran işletmeciliğine başladı.

2010 yılında 35 senelik evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurdu.

Filmleri :

1956 - Papatya

1958 - Ölümden de Acı

1958 - Funda

1958 - Duvaklı Göl

1959 - Ömrüm Böyle Geçti

1960 - Ayşecik Şeytan Çekici

1960 - Ayşecik

1961 - Altın Kalpler

1962 - Ayşecik Yavru Melek

1962 - Ayşecik Ateş Parçası

1963 - Ayşecik Fakir Prenses

1963 - Ayşecik Canımın İçi

1964 - Öksüz Kız

1964 - Ayşecik Cimcime Hanım

1964 - Ayşecik Çıtı Pıtı Kız

1965 - Ayşecik Boş Beşik

1965 - İki Yavrucak

1966 - Sokak Kızı

1966 - Çalıkuşu

1967 - Zehirli Çiçek

1967 - Merhamet

1967 - Ayşecik Canım Annem

1968 - Yüzbaşının Kızı

1968 - Yuvana Dön Baba

1969 - Ayşecik Yuvanın Bekçileri

1969 - Sevgili Babam

1969 - Ayşecik'le Ömercik

1969 - Fakir Kızın Romanı

1970 - Yavrum

1970- Ayşecik Sana Tapıyorum

1970 - Pamuk Prenses ve 7 Cüceler

1971 - Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde

1971 - Hayat Sevince Güzel

1971 - Ayşecik Bahar Çiçeği

1971 - Sinderella Kül Kedisi

1972 - Hayat mı Bu

1972 - Gelinlik Kızlar

1972 - İlk Aşk

1973 - Anneler Günü

1973 - Öksüzler

1973 - Özleyiş

1973 - Kara Sevda

1974 - Yayla Kızı

1974 - Macera Yolu