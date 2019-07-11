Zeynep Değirmencioğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi : 12.Eylül.1954
Zeynep Değirmencioğlu kaç yaşında : 65
Kilo & Boy :
Burcu : Başak
Meslek : Sinema Oyuncusu
Zeynep Değirmencioğlu doğum yeri : İstanbul
ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU BİYOGRAFİSİ
Zeynep Değirmencioğlu, 12 Eylül 1954 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Senaryo yazarı Hamdi Değirmencioğlu’nun kızıdır. Beyazperdeye daha henüz iki yaşındayken “Papatya” filmiyle geçti. Daha sonra “Duvaklı Göl”, “Fırtına” gibi filmlerde, çocuk yıldızı olarak gözüktü. Asıl çıkışını 1960 yılında çekilen “Ayşecik” filmiyle yaptı. Bundan sonra kendi adından çok bu isimle anıldı.
1960 yılında senaryosunu babası Hamdi Değirmencioğlu'nun yazdığı ve yönetmenliğini Memduh Ün’ün yaptığı “Ayşecik” adlı filmde Zeynep Değirmencioğlubaşrolde oynarken, Ayşecik filmleri serisi de başlamış oldu. Filmde diğer rolleri Muhterem Nur, Leyla Sayar, Hulusi Kentmen, Ahmet Tarık Tekçe, Necdet Tosun gibi oyuncular paylaşmıştır.
Birlikte birçok filmde beraber oynadıkları Ömercik adı ile ünlenen Ömer Dönmezteyzesinin oğludur.
1975 yılında evlendikten sonra rol aldığı “Macera Yolu” filminin ardından sinemayı bıraktı.
Zeynep Değirmencioğlu, Fenerbahçeli ünlü futbolcusu ve şimdinin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Serkan Acar ile 1975 yılında evlendi. Erkan Acar (d.1976) ve Volkan Acar (d.1980) adında iki oğlu vardır.
İstanbul Suadiye’de bir bir emlak ofisi bulunan Zeynep Değirmencioğlu 2012 yılında Fenerbahçe semtinde bir de “Değirmencioğlu Kebap” adı altında restoran işletmeciliğine başladı.
2010 yılında 35 senelik evliliğini bitirmek için mahkemeye başvurdu.
Filmleri :
1956 - Papatya
1958 - Ölümden de Acı
1958 - Funda
1958 - Duvaklı Göl
1959 - Ömrüm Böyle Geçti
1960 - Ayşecik Şeytan Çekici
1960 - Ayşecik
1961 - Altın Kalpler
1962 - Ayşecik Yavru Melek
1962 - Ayşecik Ateş Parçası
1963 - Ayşecik Fakir Prenses
1963 - Ayşecik Canımın İçi
1964 - Öksüz Kız
1964 - Ayşecik Cimcime Hanım
1964 - Ayşecik Çıtı Pıtı Kız
1965 - Ayşecik Boş Beşik
1965 - İki Yavrucak
1966 - Sokak Kızı
1966 - Çalıkuşu
1967 - Zehirli Çiçek
1967 - Merhamet
1967 - Ayşecik Canım Annem
1968 - Yüzbaşının Kızı
1968 - Yuvana Dön Baba
1969 - Ayşecik Yuvanın Bekçileri
1969 - Sevgili Babam
1969 - Ayşecik'le Ömercik
1969 - Fakir Kızın Romanı
1970 - Yavrum
1970- Ayşecik Sana Tapıyorum
1970 - Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
1971 - Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde
1971 - Hayat Sevince Güzel
1971 - Ayşecik Bahar Çiçeği
1971 - Sinderella Kül Kedisi
1972 - Hayat mı Bu
1972 - Gelinlik Kızlar
1972 - İlk Aşk
1973 - Anneler Günü
1973 - Öksüzler
1973 - Özleyiş
1973 - Kara Sevda
1974 - Yayla Kızı
1974 - Macera Yolu
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