Zeynep Demirel'den taytlı oyun havası performansı büyük ilgi gördü!

Sosyal medyada attığı videolarla büyük bir izlenme kitlesine sahip olan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, oyun çiftetelli ve roman havası eşliğinde trambolinin üzerinde zıpladı. "Günümdeyim" notuyla sosyal medyada paylaştığı bu videoya takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum geldi.