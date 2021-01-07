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Zeynep Güngör kimdir? Zeynep Güngör bulundu mu, öldürüldü mü? Zeynep Güngör'ün katili kim?

Zeynep Güngör kimdir? Zeynep Güngör bulundu mu, öldürüldü mü? İstanbul'da 14 aydır kayıp olan 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'ün cesedine ulaşıldı. Müge Anlı'nın programına katılan Güngör'ün yakınları, genç kadının kaybolmadan 10 gün önce sevgilisinden şiddet gördüğünü, ve kaybolduğu gün de en son onunla görüştüğünü söyledi. İşte detaylar...

Zeynep Güngör kimdir? Zeynep Güngör bulundu mu, öldürüldü mü? Zeynep Güngör'ün katili kim?

Zeynep Güngör kimdir? Zeynep Güngör bulundu mu, öldürüldü mü? 2019 yılının Eylül ayında İstanbul'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan 34 yaşındaki Zeynep Güngör'ün ailesi, aradan geçen zamana rağmen Güngör'e ulaşamayınca Müge Anlı'ya başvurdu. 

ZEYNEP GÜNGÖR BULUNDU MU, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Müge Anlı ve ekibi tarafından aranan genç kadından kötü haber geldi. Anlı, kimliği belirsiz cesetler üzerinde yapılan araştırmada Zeynep Güngör'ün defalarca kez bıçaklanıp öldürüldükten sonra Çatalca'da bir ormana atıldığı ortaya çıktı. Zeynep Güngör'ün ailesi Müge Anlı'dan cinayetin detaylarını dinledikçe gözyaşlarına boğuldu. 

Zeynep Güngör kimdir? Zeynep Güngör bulundu mu, öldürüldü mü?

ZEYNEP GÜNGÖR'ÜN KATİLİ KİM?

Müge Anlı'nın stüdyosunda ağırladığı kayıp kadının kız kardeşleri; "Zeynep'in E. adında bir sevgilisi vardı. Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz" diye anlattı. Öte yandan Müge Anlı, Zeynep Güngör'ün kaybolmadan 10 gün önce de sevgilisi E. tarafından öldüresiye dövüldüğü bilgisine ulaştı.

Şimdi, her yerde 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'ün katil ya da katilleri aranıyor.

Zeynep Güngör kimdir? Zeynep Güngör bulundu mu, öldürüldü mü?

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