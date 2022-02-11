Zeynep Gürcanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Zeynep Gürcanlı'nın biyografisi

Deneyimli gazeteci Zeynep Gürcanlı'nın kim olduğu araştırılıyor. 'Zeynep Gürcanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli?' başlıklı aramalar gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda, Zeynep Gürcanlı kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Zeynep Gürcanlı'nın biyografisi...

ZEYNEP GÜRCANLI KİMDİR?

Petit Ecole ve Tevfik Fikret Lisesi mezunu olan Zeynep Gürcanlı, üniversite eğitimini ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı.

Gazetecilik kariyerine 1991 yılında başlayan Gürcanlı, Anadolu Ajansı'nda dış haberler muhabiri olarak görev alıktan sonra, Hürriyet gazetesinde diplomasi muhabiri olarak çalıştı.

Gürcanlı Star gazetesinde önce diplomasi muhabiri, ardından da dış politika yazarı olarak görev yaptıktan sonra The New Anatolian ve Vatan gazetelerinde de yine dış politika alanında çalıştı.

Hürriyet Gazetesi'nde dijital gazetecilik kariyerine başlayan ve bir süre gazetenin internet bölümünün Ankara temsilciliğini yapan Gürcanlı, 5 yıl Sözcü Gazetesi'nde internet Ankara temsilcisi ve dış politika yazarı olarak çalıştı.

Diplomasi Muhabirliği Derneği'nin üç dönem başkanlığını yapan Gürcanlı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti ile, Parlamento Muhabirleri Derneği üyesi. Gürcanlı, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Gürcanlı şu anda Dünya Gazetesi'nde yazar olarak yer almaktadır.