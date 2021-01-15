Zeynep İde kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram adresi ne? Son günlerde giderek ismini duyuran Zeynep İde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Peki Zeynep İde kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram adresi ne?

ZEYNEP İDE KİMDİR?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nDemet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Zeynep İde katılmış olduğu ses yarışması 'Son Ses'de 30 genç finalist arasına girmiştir.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin kızıdır.

Genç sanatçı eğitimine Koç Universitesinde devam etmektedir.

Zeynep İde'nin Instagram adresi: zeynepide

Zeynep İde hakkında detaylı bilgiye ulaşıldığında haberimize eklenecektir...