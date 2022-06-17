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  3. Zeynep Kamil Hastanesinde cinsiyet değiştirme ameliyatı mı yapılıyor? İddialar sonrası açıklama geldi!

Zeynep Kamil Hastanesinde cinsiyet değiştirme ameliyatı mı yapılıyor? İddialar sonrası açıklama geldi!

Son dönemde Zeynep Kamil Hastanesinden 'cinsiyet değiştirme ameliyatı' iddiaları gündeme geliyordu ki hastaneden açıklama gecikmedi.

Zeynep Kamil Hastanesinde cinsiyet değiştirme ameliyatı mı yapılıyor? İddialar sonrası açıklama geldi!

 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, basında yer alan cinsiyet değiştirme ameliyatı haberlerinin asılsız olduğu belirtilerek, "Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

YALANLANDI

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından, “Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Zeynep Kamil Hastanesinde cinsiyet değiştirme ameliyatı mı yapılıyor? İddialar sonrası açıklama geldi!

Açıklamada, “Basında bir öğretim üyesine atfedilerek verilen 'Zeynep Kamil'de de 2 bin 700 erkek kız olmak için bekliyor' tarzı iddialar tamamen asılsızdır. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir dal hastanesi olup bu tür ameliyatlar hastanemizde yapılmamaktadır. Dile getiren iddiaların
somut gerçekle ve yasal durumla bağdaşır bir yönü bulunmamaktadır.” denildi.

Zeynep Kamil Hastanesinde cinsiyet değiştirme ameliyatı mı yapılıyor? İddialar sonrası açıklama geldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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