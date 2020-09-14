Zeynep Koçak son hali | Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimi

Zeynep Koçak son hali ile bambaşka biri oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar programının geçmiş dönem oyuncularından Zeynep Koçak yaşadığı değişim ile tanınmaz bir hal aldı. Güzel oyuncu Zeynep Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta yeniden doğdu.

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programının ilk döneminde yer alan ve Oğuzhan Koç ile uzun süreli bir beraberlik yaşayan Zeynep Koçak, son görüntüsü ile sosyal medyada gündem oldu.

Sarı saçlı ve zayıf haliyle hafızlarımızda kalan Zeynep Koçak değişime saçları ve aldığı kilolarla başladı. Oyuncunun son hali ise takipçilerini ikiye böldü.

Saçlarının rengini koyulaştıran ve kıvırcık yapan Koçak, değişimini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösterdi.

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak, 27 Ağustos 1983 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Koçak öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yapmıştır.

KARİYERİ:

2007- 2008 yıllarında Digital Film Academy’de oyunculuk dersleri alan Koçak, kendisinin yazıp yönettiği ‘Müdahale’ isimi kısa film birçok ünlü festivale katılmış ve ödül almıştır.

Yılmaz Erdoğan‘ın kurduğu BKM Mutfak ekibine katılarak onlarla birlikte sahneye çıkmaktadır. Özel günlerde skeçler yazıp oynamıştır. 2009 yılında Neşeli Hayat ve 2008 yılında “Çok Filim Hareketler Bunlar” adlı filmlerde rol almıştır. Beyazıt Öztürk‘ün yaptığı Beyaz Show‘da 2013 yılında Kelebeğin Mağdurları adlı skeçte oynamıştır.

Vodafone reklamlarını yazmış ve oynamıştır. Oğuzhan Koç ile birlikte hazırladığı film müziği ile Kral TV Video Müzik Ödülü’ne layık görülmüştür.

2016 yılında Zeynep Koçak, İbrahim Büyükak ile birlikte senaryosunu yazdığı “Küçük Esnaf” adlı filmde İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak‘la birlikte Gupse Özay, Cezmi Baskın ve Cengiz Bozkurt da filmin başrol oyuncuları arasındadır.

ÖZEL HAYATI:

Güzel oyuncu, 2008 yılında BKM Mutfak'taki rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşamıştır. Çift, 2015 yılında ayrılmıştır.

Koçak geçmişte; Batuhan Begimgil, ile de ilişki yaşamıştır.

ÖDÜLLER:

2007 – Bursa İpek Yolu Film Festivali, Jüri Özel Ödülü (Müdahale)

YAZDIĞI SENARYOLAR:

2016 – Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2015 – TikTak (kısa animasyon filmi)

2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2016 – Küçük Esnaf (Sinema Filmi)

2009 – Neşeli Hayat (Sinema Filmi)

2008 – 2010- Çok Güzel Hareketler Bunlar (Zeynep) (TV Dizisi)

2007 – Müdahale (Kısa film) ( yönetmen, senaryo)