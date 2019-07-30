Zeynep Mehmet Akköse İlkokulu’nda Sona Doğru

Arsası Talas Belediyesine ait, hayırsever Mehmet Akköse tarafından Mevlana Mahallesine yapılan 24 derslikli Mehmet-Zeynep Akköse İlkokulunda sona gelindi. Vali Şehmus Günaydın çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Turgut Özal Caddesi üzerinde mart ayında temeli atılan okulda çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Vali Şehmus Günaydın, çalışmaları Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ile birlikte inceledi.

İki kat üzerine inşa edilen okulla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Günaydın, eğitimdeki hedeflerinden birinin birkaç yıl içerisinde tekli eğitime geçmek olduğunu söyledi. Vali Günaydın, çocukların daha kaliteli okullarda ve daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmeleri için çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Tabi ki bu çalışmalarda en büyük destekçilerimiz belediyelerimiz, hayırseverlerimiz ve bakanlığımız kaynaklarıyla yaptığımız okullar. Biz 40-45 kişilik sınıflarda kaliteli, verimli bir eğitim olacağını düşünmüyoruz. Bu nedenle sınıf mevcutlarımızı hem düşüreceğiz, hem de çocuklarımızı sabahçı öğlenci olmaktan kurtaracağız." dedi.

Hayırseverlerimin çok önemli katkıları olduğunu ifade eden Vali Günaydın, şöyle konuştu: "İşte burası da bunlardan bir tanesi. Çok kısa sürede protokolünü imzalayıp, mart ayında temelini attık. İnşallah ağustos ayının 15'i olmadan anahtar teslimi yapılacak. Hızlı ve kaliteli bir şekilde okulu tamamladık. Talas Belediyemize, hayırseverimize ve katkıda bulanan herkese teşekkür ediyorum. Bizim mutlaka bu çalışmaları devam ettirmemiz lazım. Bütün okulları kaliteli hale getirmemiz lazım. Sadece bazı okullardaki eğitim kalitesini yukarıya çekmekle eğitimdeki sorunu çözmeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var; en iyi okul, eve yakın olan okuldur. Lütfen çocuklarımızı uzak okullara gönderme çabasında olmayalım. Mahallelerimizdeki okulların kalitesini yükseltmek için hep beraber el ele verelim. Çocuklarımızı sabahın köründe evimizden uzaktaki okullara göndermeyelim. Çünkü bu, çocuklarımız için birden fazla riski taşıyor."

Kaynak: İHA