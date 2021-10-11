Zeynep Ocak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Zeynep Ocak'ın Abdullah Öcalan tweetleri

Son günlerde magazin dünyasının gündemini değiştiren Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı'nın ödül töreni gecesinde aralarında geçen diyalog adeta bomba etkisi yaratmıştı. Olayların ardından Tamer Karadağlı'nın taklidini yapan Nihal Yalçın'ın yanında bulunan arkadaşı Zeynep Ocak'ın kim olduğu merak edildi. Son olarak Zeynep Ocak'ın geçmişte PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için attığı tweetler ortaya çıktı. Bunun ardından "Zeynep Ocak kimdi? Nereli, kaç yaşında? Zeynep Ocak'ın Abdullah Öcalan tweetleri" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

ZEYNEP OCAK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Ocak, Zeynep Ocak 1981 yılında Ankara’da doğdu. Lise eğitiminin ardından, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 2011 ve 2012 yılları arasında Kişisel Gelişim çatısı altında Optimum Denge 1. Basamak Eğitimi ve Optimum Denge 2. Basamak eğitimlerini aldı.Aynı yıl Robert Dilts, Judıth DeLozier Amerika’da California Üniversitesi Santa Cruz kampüsünde NLP uygulayıcısı 2013 yılında ise Master uygulayıcı sertifikasını aldı. Ardından Anka Koçluk bünyesinde Yaşam ve Öğrenci Koçluğu eğitimleri aldı. 2014 yılında mesleki kariyerinde bir basamak daha ilerleyerek Yoga Eğitmenliği ve Kids Yoga Eğitmenliği sertifikalarını aldı.

2012 yılında Yogaya başlayan Zeynep Ocak 2016 yılında Kahkaha Yogası liderliği eğitimini tamamladı. Aynı sene Cem Şen’in Yi Jin Jing eğitimine dahil olan isim oldu. 2017 senesinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi çatısı altında Aile Danışmanlığı yaptı. Ardından Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra Devrim Akkaya’dan Yin Yoga eğitimi aldı. 2017 yılında Hindistan’a gitti. Dr. Madan Kataria’dan Kahkaha Yogası eğitimi aldı. Zeynep Ocak şimdilerde tüm bilgi ve birikimlerini “Kutsal Motor” adlı Youtube kanalında videolarını yayınlamaktadır.

ZEYNEP OCAK'IN ABDULLAH ÖCALAN TWEETLERİ

Twitter kullanıcıları Zeynep Ocak'ın geçmiş yıllara ait olduğu bilinen tweetlerini buldu. Ocak'ın attığı tweetlerde terör örgütü PKK lideri olan Apo'yu savunduğu ve desteklediği görüldü. İşte o tweetler.