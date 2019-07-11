Zeynep Öztürk Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP ÖZTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi : 09.Eylül.1983

Zeynep Öztürk kaç yaşında : 36

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Model, TV Sunucusu

Zeynep Öztürk doğum yeri : İstanbul

ZEYNEP ÖZTÜRK BİYOGRAFİSİ

Bu Tarz Benim yarışmacısıdır.

Zeynep Öztürk, 1988yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise mezunudur.

Araba kullanmak, ata binmek ve basketbol oynamaktan hoşlanmakta olan Zeynep Öztürk, 1,72 boyunda ve 52 kilo olup 36 beden elbise giymekte ve 37 numara ayakkabı kullanmaktadır.

Zeynep Öztürk, styling ile uğraşıyor.

Zeynep Öztürk, 30 Kasım 2014 tarihinde ikinci sezon başlayan “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı. Safiye Soyman ve şarkıcı Soner Sarıkabadayı’nın konuk jüri olduğu gecede ise sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği programın jüri kadrosunda; Nur Yerlitaş, İvana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu yer alıyor. Programın Yeni Sezon Eleme Gecesi’nde ünlü modacı Erol Albayrak defilesi de yapıldı.

Ada Derya Yarar, Amila Kuruoğlu, Bahar Olgun, Gülay Hançer, Emel Özkızıltaş, Gülnihal Candan, Gülcan Salel, İlbilge Uzun, Maria Surina, Melisa Çeliker, Gülşah Yanaş, Nazlı Hamarat, Nazlı Sultan Yayla, Özden Cerrahoğlu, Tuğçe Kaya, Müge Ökten, Gökçe Markal, Melisa Şahin, Arife Deniz ile yarışacak.

Filmleri ve Dizileri :

2012 - Ateşe Uçan Kelebekler (Sinema Filmi)

2007 - Genco (Bengü)(TV Dizisi)

2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Sinema Filmi)

2005 - Aşk Oyunu (Zeynep) (TV Dizisi)

2004 - Yağmur Zamanı (TV Dizisi)

2004 - Avrupa Yakası 1. Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi )

2003 - 2006 - Sihirli Annem (Ahu)(TV Dizisi)