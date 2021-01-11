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  3. Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu Adli Tıp’ta!

Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu Adli Tıp’ta!

Muğla’da üniversite öğrencisi olan Zeynep Şenpınar’ı canice katleden boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda akli dengesine ilişkin muayeneye alındı.

Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu Adli Tıp’ta!

Muğla'ya bağlı Menteşe ilçesinin Kötekli Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın ilk günü gerçekleşen olayda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçtiğimiz yıl mezun olan 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra öldüren 26 yaşındaki boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun işlediği canice suça yönelik savcılık tarafından hazırlanan iddianame Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

25 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ı dövdükten sonra öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı. Muğla'nın Kapalı Cezaevi'nde tutukluluğu devam eden sanık Kemaloğlu, 8 Ekim tarihinde hakim karşısına çıkmıştı ve duruşmanın 28 Ocak 2021 gününe ertelenmesi kararı alınmıştı.

Zeynep Şenpınar'ı öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktıZeynep Şenpınar'ı öldüren milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu suç makinesi çıktı

AKLİ DENGESİNE İLİŞKİN RAPOR HAZIRLANACAK

Muğla'da Zeynep Şenpınar'ı canice öldürme suçundan yargılanan Kemaloğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na katil zanlısının akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin bir yazı talebinde bulundu.

İstenilen yazıda ise, katil Kemaloğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenerek 28 Ocak'ta görülecek duruşmaya rapor gönderilmesi talep edildi.

Zeynep Şenpınar'ın katili Selim Ahmet Kemaloğlu Adli Tıp’ta!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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