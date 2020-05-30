Zeynep Şenpınar'ın annesi konuştu: ''Katil kızımdan zorla para alıyormuş''

Muğla'da Selim Ahmet Kemaloğlu'nun bıçaklaması sonucu hayatını kaybeden Zeynep Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar,"Katil her ay kızımdan zorla para alıyormuş. Kızımın bilezikleri, takıları vardı, hepsini götürmüştü nerede bunlar, kimde?" dedi.