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Zeynep Şınpınar'ı öldüren katil, cinayet sonrası tweet atmış

Muğla'da Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen  Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına,"Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok." mesajı attığı ortaya çıktı. Katil Kemaloğülu'nun da cinayetin ardından sosyal medya hesabında "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Tüm Türkiye'yi bir anda ayağa kaldıran Zeynep Şenpınar'ın (25), Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayında yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmet’le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü Şenpınar'ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar'ın söylediği türkü, izleyenlerin yüreğini burktu. 

 

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CİNAYET SONRA TWEET ATMIŞ

Öte yandan ​Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

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Zeynep Şınpınar'ı öldüren katil, cinayet sonrası tweet atmışZeynep Şınpınar'ı öldüren katil, cinayet sonrası tweet atmış

Editör

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