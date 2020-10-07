Zeynep Tokuş karın kaslarını oynattı! Videosu sosyal medyada çokça izlendi

Yaptığı egzersiz hareketlerini sosyal medyada yaptığı sık sık paylaşan eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, karın kaslarını çalıştırdığı son paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. O anlar ise ekranlara böyle yansıdı.