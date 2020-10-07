Zeynep Tokuş karın kaslarını oynattı! Videosu sosyal medyada çokça izlendi
Yaptığı egzersiz hareketlerini sosyal medyada yaptığı sık sık paylaşan eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, karın kaslarını çalıştırdığı son paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. O anlar ise ekranlara böyle yansıdı.
Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, sosyal medya hesabından en son paylaştığı videosuyla gündeme bomba gibi düştü. Karın kaslarıyla yaptığı egzersiz hareketleri takipçileriyle paylaşan Tokuş'un o videosu izleyenlerden çokça beğeni ve yorum aldı.
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07 Ekim 2020 Çarşamba 09:12
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