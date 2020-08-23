İlişkilerini gözlerden uzak yürüten çiftlerden olan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, mutlu ilişkilerini nikah masasına taşıdı. Çift, aile yakınları ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturdu ve evlendi. Bu doğrultuda Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kiminle evli? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Lise eğitimi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı. Üniversite yıllarında, özel tiyatro ve sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk kariyerine başlayan Bayat, pek çok dizi ve filmde yer aldı.

İlk kez 2009'da yayınlanmaya başlayan "Arka Sıradakiler" isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise "Gönülçelen" isimli dizide "Nevra" karakterine hayat verdi.

2011'de "Yıldız Masalı" isimli dizide "Pelin" karakterini canlandırdı. 2014'te "Ah Neriman" isimli dizide "Yeşim" karakterini canlandırdı.

2015'te "Çilek Kokusu" isimli gençlik dizisinde "Gonca" karakterini canlandırdı.

Zeynep Tuğçe Bayat, 23 Ağustos 2020 tarihinde Cansel Elçin ile evlendi.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, 30 yaşındadır.

KİMİNLE EVLİ?

Zeynep Tuğçe Bayat, uzun süredir ilişkisini sürdürdüğü Cansel Elçin ile 23 Ağustos 2020 tarihinde evlendi.