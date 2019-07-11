Zeynep Tunuslu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

ZEYNEP TUNUSLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 27.Mayıs.1962

Zeynep Tunuslu kaç yaşında : 57

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Tasarımcı

Zeynep Tunuslu doğum yeri : Ankara

ZEYNEP TUNUSLU BİYOGRAFİSİ

Zeynep Tunuslu, 27 Mayıs 1962 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Tunus kökenli ailesi (dedesi Niyazi Zekeriya) aslen Tunus'tan gelip Arnavutluk'a yerleşti. Daha sonra evlenip Bursa'ya göç etti. Zeynep Tunuslu’nun babası Hava Kurmay Albay Mustafa Kemal Tunusluoğlu’dur. Annesi ingilizce öğretmeni Ayla Tunusluoğlu’dur. Abisi Ahmet Zekeriya Tunusluoğlu’dur (d.1960).

Zeynep henüz dört yaşında iken 1966 yılında babasının Moskova'da hava ataşeliği görevine getirilmesi ile aile de Moskova’ya gider. 1968yılında ise babasıDiyarbakır'a tayin olunca oraya giderler. 1970 yılında Ankara’ya tayinen gelirler.

Zeynep Tunuslu, Ankara’da Maltepe İlkokulu'nda başladığı ilkokulu, babasının İzmir Nato Karargahı’na tayin olmasıyla İzmir Hakimiyeti Milliye İlkokulu'nda bitirdi. 1980yılında TED Ankara Koleji imtihanını kazandı. Babası İstanbul'a tayin edilince, okulu yatılı olarak okudu. Hacettepe Üniveristesi İngiliz Filolojisi Bölümü’nü kazanarak başladı fakat okulu bir yıl sonra bıraktı. Henüz 11 yaşında iken kendi elbisesini kendisi dikermiş.

Üniversite hayatına son verdikten sonra Milano'ya gitti. Milano'dan Türkiye'ye döndüğünde Tina adlı bir yahudi hanımın yanında iş hayatına girdi. Altı ay sonra, bir moda fuarında Mudo'nun sahibi Mustafa Taviloğlu ile tanıştı. Taviloğlu ile tanışması kendisine moda dünyasının yolunu açtı. İki yıllık vitrin dekoratörlüğü yaptı.

Bundan sonra Mualla Özbek'in yanında çalışmaya başladı. Bu arada İstanbul Maslak'ta küçük bir yer kiralayarak kendi işini kurdu. 1986 da önce İstanbul Osmanbey'de, ardından Ankara ve İzmir'de mağazalar açtı. Ve 1996'ya kadar mağaza sayısı 30'lara kadar yükselir. 1996 yılında gazeteciliğe başladı. Doğan Grubu'nda Haber Extra adlı dergide yazdı. 1995'te oğlu Kanat için birinci yıl armağanı olarak bir kitap yazdı.

Evlilikleri:

1.evliliği: 1993 yılında Uzay Heparı ile evlendi. Uzay Heparı, evlendikten altı ay sonra geçirdiği bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Bu evlilikten 1995 yılında doğan Uzay Kanat Heparı isminde bir oğlu var.

2.evliliği: İkinci evliliğini 2001 yılında fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu ile yaptı, 2001 yılında boşandı

3.evliliği: üçüncü evliliğini ise ağustos 2005 yılında İşadamı (mobilyacı) Hüsnü Birman ile yaptı. Nikahlarının açık denizde, bir tekne kaptanı tarafından kıyıldığını söyleyen modacı, nikahın geçerli olmadığını ifade etmiştir.

Show Tv'nin Sunduğu 2011 Survivor Ünlüler-Gönüllüler programında ünlüler adasında yarışmış ve elenmiştir. 2011 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Alp Kırşan’ında Dominik’den sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler – Gönüllüleradlı yarışmada Ünlülerde; Asena Onur Çakmak, Derya Büyükuncu, Ebru Destan, Nihat Doğan, Özge Ulusoy, Pascal Nouma, Zeynep Tunusluyarışırken, Derya Büyükuncu birinci, Nihat Doğan ikinci ve gönüllüler takımında olan Taner Tolga Tarlacı üçüncü olmuştur.

Filmleri ve Dizileri :

2008 - Memur Muzaffer (Kendisi) (TV Dizisi)

1989 - Medcezir Manzaraları (Ümit'in Hastası) (Sinema Filmi)