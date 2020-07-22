Zeynep'i öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Türkiye'nin hafızlara kazınan olaylarından olan üniversite öğrencisi Zeynep Şenocak'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülmesine ilişkin olay için hazırlanan iddianame tamamlandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Kemaloğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da davaya müdahil olmak için başvuru yaptı. Davanın ilk duruşması için 8 Ekim tarihi belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde Zeynep Şenocak ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Selim Ahmet Kemaloğlu arasında 24 Mayıs'ta yaşanan tartışmada, bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Kemaloğlu ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir süre tedavi altında kaldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ZEYNEP'İ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Zeynep Şenpınar'ın öldürülmeden önce bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajını yollamıştı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı belirlendi.

ŞİKAYETİNİ BİR GÜN SONRA ÇEKMİŞTİ

Ayrıca Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şiddet görmesi nedeniyle polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, Kemaloğlu'na 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.