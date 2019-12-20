Zeynep’in organları üç kişinin hayatını kurtardı

Geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki Zeynep Cemal'in organları üç kişinin hayatını kurtardı.

Beyin kanaması nedeniyle İskenderun Gelişim Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan ve kanama sonucunda beyin ölümü gerçekleşen Zeynep'in iki böbreği ve karaciğeri, üç hastaya nakledilmek üzere alındı. Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özkan Çeliker'in ve Organ Bağış Koordinatörü Uzm. Dr. Ersin Okur'un aileyle görüşmesinin ardından Zeynep Cemal'in organları bağışlandı.

Organ nakli bekleyen hastaların sayısında her geçen gün artış olduğunu ifade eden Organ Bağış Koordinatörü Uzm. Dr. Ersin Okur, "Türkiye'de şuan 29 bin hasta organ nakli beklemektedir. Günümüzde, birçok organ nakli mümkün hale gelmiştir. Bu bağlamda yaşarken bağışlanabilir organlarda, gerekli olan organ veya hücre bağışlanmaktadır. Organ ve doku nakli, organları hasar görmüş hastalara umut ışığı olmaktadır" dedi.

Zeynep'ten alınan organlarla, başkalarının yaşayacağı için mutlu olduklarını ifade eden dayı Soner Bayırlı ise, "Ailece zor zamanlar yaşadık. Bizim de aynı şekilde ihtiyacımız olabilirdi. Bu nedenle empati kurduk ve Zeynep'in organlarını bağışlama kararı aldık. Organ bağışı hayat kurtarıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA